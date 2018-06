Nick Brandt, der an der Saint Martin's School of Art in London Malerei und Film studierte und einst Regie für Michael-Jackson-Videos führte, fotografiert seit Jahren Großtiere Afrikas in Schwarzweiß. Der letzte Teil seiner Trilogie Across the Ravaged Land lässt Geier, Löwen und Elefanten wie Skulpturen erscheinen. Brandt zeigt nicht nur lebende Tiere, sondern auch Trophäen. Ab dem 19. Oktober zeigt die Berliner Galerie Camera Work die Bilder exklusiv in Deutschland. Das Buch dazu erscheint im Knesebeck-Verlag. Eine Auswahl