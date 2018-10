Der Reporter gibt nicht nach. Fragt, wieso man von dem Leck nicht früher gewusst habe. Hakt nach, wie es denn sein könne, dass immer noch alles so chaotisch abläuft auf der Anlage. Es sind ungewöhnliche Szenen für eine japanische Pressekonferenz, bei denen normalerweise Zurückhaltung das oberste Gebot ist. Aber schließlich geht es um dem Reaktorbetreiber Tepco und die Wasseraufbereitung am AKW Fukushima Daiichi. Mal wieder.

Dort sind zuletzt sechs Arbeiter mit stark radioaktiv belastetem Wasser in Berührung gekommen, nachdem einer versehentlich ein Verbindungsrohr entfernt hatte. Aus der Aufbereitungsanlage für das Kühlwasser floss daraufhin kontaminiertes Wasser heraus. Wie japanische Medien berichten, könnte es sich um bis zu sieben Tonnen gehandelt haben. Das Wasser war vor allem mit dem Beta-Strahler Strontium-90 kontaminiert. Die japanische Atombehörde geht derzeit von einer Belastung von 37 Millionen Becquerel pro Liter aus.

Das Gesundheitsrisiko für die sechs Arbeiter hält Werner Kirchinger für gering. Er ist der Nuklearmediziner am Institut für Strahlenschutz des Helmholtz-Zentrums München. "Solange keiner etwas vom Wasser verschluckt hat, ist die Gefahr überschaubar", sagt Kirchinger. Angeblich haben die Arbeiter wohl kein Wasser verschluckt, glaubt man den Meldungen.

Ein Grund zur Beruhigung ist das aber nicht: Der neue Fall fällt in eine Reihe verschiedener Pannen auf der Reaktorruine. So war am 7. Oktober bereits eine der Pumpen für das Kühlwasser im Reaktor versehentlich abgestellt worden. Hans-Josef Allelein vom Lehrstuhl für Reaktorsicherheit der RWTH Aachen sagt, dass dies zwar verhältnismäßig unproblematisch gewesen sei, da die sogenannte Nachzerfallswärme im Reaktor mehr als zwei Jahre nach dem Unfall gering sei. Trotzdem ist der Experte besorgt: "Natürlich kann man den Druck auf die Leute dort vor Ort verstehen. Doch diese Reihe an Pannen ist einfach unprofessionell."

In dieses Bild passt auch der Vorfall, der am 3. Oktober bekannt wurde. Einige der Aufbewahrungstanks für das kontaminierte Wasser standen auf einer Schräge des Geländes. Statt jedoch die Wasserstandsmesser auf der niedrigeren Seite anzubringen, hatten die japanischen Ingenieure die Messinstrumente auf der Bergseite der Tanks angebracht. Während also die Messinstrumente anzeigten, dass die Tanks noch befüllbar wären, schwappte auf der unteren Seite das Wasser bereits in Strömen heraus. Auch zuvor waren zahlreiche Lecks in den Tanks gefunden worden, aus denen das kontaminierte Wasser herausgetreten war.