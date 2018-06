Der in den USA lebende Medizin-Nobelpreisträger Thomas Südhof sagt, er fühle sich in mancher Hinsicht noch als Deutscher. Seine Geschwister lebten in Deutschland und seine erwachsenen Kinder sprächen Deutsch und besäßen einen deutschen Pass.

Thomas Südhof lebt und forscht seit 30 Jahren in den USA. Seine Beziehung zu Deutschland sei vor allem "eine kulturelle", sagte er nach der Bekanntgabe des Nobelpreises. Ob Südhof noch deutscher Staatsbürger ist, ist nicht sicher.

Südhof selbst weiß es nicht. Er sei inzwischen amerikanischer Staatsbürger und habe seinen abgelaufenen deutschen Pass nie verlängert. Ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hatte am Montag gesagt, dass die deutsche Staatsbürgerschaft nicht aberkannt werden könne. Wenn Südhof seine Staatsbürgerschaft nicht abgelegt hat, sei er noch Deutscher.

Der Forscher erhält gemeinsam mit seinen beiden US-Kollegen James Rothman und Randy Schekman den Medizin-Nobelpreis für grundlegende Erkenntnisse über Transportsysteme der Zellen. Der 57-jährige gebürtige Göttinger arbeitet seit 2008 an der US-Eliteuniversität Stanford nahe San Francisco. Seine Forschung befasst sich insbesondere mit den Ursachen von Autismus, Schizophrenie und Alzheimer. Südhofs Arbeitspensum gilt dabei unter Kollegen als legendär. "Meine Frau glaubt, ich bin verrückt", sagte er dem Nobelkomitee, als er darauf angesprochen wurde.