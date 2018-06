Eine Supermacht steht still: Selbst Teillösungen finden im US-Haushaltsstreit keine Mehrheit. Ein Entwurf der Republikaner, der zumindest eine teilweise Öffnung der lahmgelegten Verwaltung vorsah, scheiterte am Dienstagabend (Ortszeit) im Abgeordnetenhaus an den Demokraten. Ziel der Vorlage war es, trotz des Verwaltungsstillstandes die Nationalparks zu öffnen und pünktliche Zahlungen an Veteranen sicherzustellen. Die notwendige Zweidrittelmehrheit wurde verfehlt.



Unklar ist derzeit, wie lange große Teile der staatlichen Verwaltung lahmgelegt bleiben. Der letzte Government Shutdown vor 17 Jahren dauerte fast vier Wochen. Die Kosten des erzwungenen Verwaltungsstillstandes sind erheblich: Experten schätzen, dass die Krise täglich zu Verlusten von mehreren hundert Millionen Dollar führt. Wirtschaftsexperte Stephen Fuller rechnet in der Washington Post vor, dass sich allein im Großraum Washington die Ausfälle auf 200 Millionen Dollar (rund 148 Millionen Euro) pro Tag belaufen können.



US-Präsident Barack Obama warnte, die volle Wirkung des Verwaltungsnotstandes werde erst mit der Zeit zu spüren sein. Sicher sei aber, dass die Wirtschaft leiden werde. Den oppositionellen Republikanern, die seine Gesundheitsreform im Zuge der Etatverhandlungen zu Fall bringen wollen, warf er einen "ideologischen Kreuzzug" gegen "Obamacare" vor .

Den Vorschlag der Republikaner, einen Übergangsetat in einzelnen Schritten zu verabschieden, lehnte Obama ab. Er würde dagegen sein Veto einlegen, sagte die Sprecherin des Präsidialamtes, Amy Brundage. "Diese Bemühungen in Häppchenform sind nicht seriös und keine Art, eine Regierung zu führen," sagte Brundage.

Der Stillstand der US-Verwaltung hat Auswirkungen bis in den Weltraum auf den Mars. Von den Sparmaßnahmen ist auch der Mars-Rover Curiosity betroffen. Wie die Washington Post schreibt, wird der Roboter im Protection Mode weiter betrieben, vorerst aber keine neuen Daten sammeln. Auch der Twitter-Account des Mars-Rovers wird nicht mehr aktualisiert.



Denn die US-Raumfahrtbehörde Nasa muss ihren Betrieb weitgehend einstellen. Bis sich der Kongress auf ein neues Haushaltsbudget geeinigt hat, werden nur 549 der 18.250 Angestellten arbeiten, schreibt die Washington Post . Wer die Website der Raumfahrtbehörde , die am Dienstag ihren 55. Geburtstag feierte, aufruft, wird automatisch auf eine Internetseite der US-Regierung weitergeleitet. "Wegen ausbleibender öffentlicher Gelder ist diese Website nicht erreichbar", steht dort. Weitere Angebote der Nasa mussten vorerst eingestellt werden. Dazu gehören Nasa TV, die Bildungsförderung und alle geplanten Veranstaltungen.

Gesundheitsreform in Kraft getreten

Unbeeinflusst vom Verwaltungsstillstand in den USA ist am Dienstag bereits die erste Phase von Obamas Gesundheitsreform in Kraft getreten. US-Bürger, die nicht durch ihren Arbeitgeber abgedeckt sind, haben ab sofort die Möglichkeit, sich auf Online-Plattformen nach für sie passenden Krankenversicherungen umzusehen.

In Washington droht jedoch bereits eine weitere Krise: Bis zum 17. Oktober muss der Kongress die Schuldengrenze von derzeit 16,7 Billionen Dollar (12,4 Billionen Euro) erhöhen. US-Finanzminister Jack Lew hat nach eigenen Angaben die letzten Mittel im Rahmen der zulässigen Schulden aktiviert. Lew rief die Abgeordneten in einem Brief am Dienstag dazu auf, die aktuelle Schuldenobergrenze unverzüglich anzuheben. "Sollten wir nicht über genügend Geld verfügen, wird es für die Vereinigten Staaten von Amerika unmöglich, ihren Verpflichtungen nachzukommen," sagte Lew. Sollte die Erhöhung ebenfalls scheitern, droht dem Land die Zahlungsunfähigkeit – mit möglicherweise verheerenden Folgen für die Weltwirtschaft.