Die Zitterpartie um Ison ist noch nicht zu Ende. Gestern Nacht sahen erste Aufnahmen, die Sonden wie etwa das Weltraumobservatorium Soho vom Vorbeiflug des Kometen gemacht hatten, für viele Astronomen so aus, als sei der Brocken aus Fels, Eis und gefrorenen Gasen zerborsten.



"Es sieht so aus, als hätte Komet Ison die Reise nicht überlebt", sagte Nasa-Sonnenforscher Karl Battams am Donnerstagabend.



Am Freitagmorgen melden Wissenschaftler von Esa und Nasa dann, ein wesentlicher Teil könne die Reise in Richtung Erde fortsetzen. Auf neuen Aufnahmen ist ein heller Lichtfleck zu sehen, auf der für Ison berechneten Route. Ob es sich dabei um den intakten Kern des Kometen handelt oder nur noch um ein Bündel an Trümmerstücken, muss die genauere Auswertung der Daten zeigen.



Wie vorhergesagt hatte Ison um 19.37 Uhr deutscher Zeit den kritischsten Punkt seiner Reise erreicht – in nur 1,7 Millionen Kilometern Entfernung passierte der Komet die Sonne.

Unmittelbar nach dem Vorbeiflug hieß es zunächst, der Komet sei höchstwahrscheinlich schwer beschädigt, wenn nicht sogar ganz in Stücke gerissen worden. Auf den ersten Bildern, die die Soho-Sonde lieferte, war von Ison nur noch eine Staubspur zu sehen, berichteten Wissenschaftler – immer unter Verweis darauf, dass eine genaue Analyse noch ausstehe.

Mehr als 24 Millionen Kometenfans verfolgten die Live-Berichterstattung im Netz. Auf Twitter verbreitete sich schon Minuten nach dem Sonnentransit die Vermutung, Ison sei zerstört worden.

Dass es für den Kometen an diesem Abend ums Überleben ging, wusste man vorher. Besonders große Hitze kann Kometen aus Eis und Gestein deshalb gefährlich werden, weil das ruckartig schmelzende Wasser verdampft und den Kometenkern quasi aufplatzen lässt. Planetenforscher Ekkehard Kührt vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) sagte vor dem Sonnentransit des Kometen, dessen Oberfläche werde bei der größten Annäherung an die Sonne auf mehr als 2.000 Grad Celsius aufgeheizt. Dadurch könne so ein Komet "deutlich an Substanz verlieren".

Ein helles Aufleuchten und späteres Verblassen des Kometen deuteten Wissenschaftler zunächst ebenfalls als Zeichen dafür, dass der Komet stark getroffen worden sein könnte und wohl viel Material vom Kern gelöst wurde.



Während viele Kometenfans traurig waren, konnte der Astronom und Blogger Phil Plait einer möglichen Zerstörung Isons etwas Gutes abgewinnen. Er sagte im Nasa-Hangout: "Es ist fantastisch, wenn Ison auseinander gebrochen sein sollte, wir können daraus sehr viel lernen." Bis heute gebe es keine Daten von einem Himmelskörper, der so nah an der Erde zerstört worden sei. "Das wird uns sehr viele Daten bescheren."

Zum Showdown war der Kern noch aktiv

Inzwischen haben neue Analysen aktueller Soho-Bilder, die Forscher vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) vorgenommen haben, ergeben, dass Ison zum heißesten Zeitpunkt seiner Sonnenpassage noch einen aktiven Kern hatte, der Gas und Staub spuckte. "Der Staubschweif des Kometen zeigt sich nun zweigeteilt", beschreibt MPS-Forscher Hermann Böhnhardt die jüngsten Bilder. Der Teil des Schweifes, der in Richtung Sonne zeigt, bestehe aus Staubteilchen, die deutlich vor der Sonnenpassage emittiert wurden. Der andere Teil jedoch enthalte jüngeres Material: Das muss während des Sonnenvorbeifluges abgesondert worden sein und deutet nach Ansicht der Wissenschaftler darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt zumindest noch ein Teil des Kerns existierte und aktiv war.



Die Chancen auf ein leuchtendes Himmelspektakel zur Adventszeit stehen weiter gut: Denn nicht nur ein fetter Kometenbrocken wäre von der Erde aus gut zu beobachten – auch Kometentrümmer, die dicht zusammenbleiben, wären deutlich zu sehen.



Sollten Reste von Ison weiter Kurs auf die Erde halten, werden sie den Berechnungen zufolge am zweiten Weihnachtstag den nächsten Punkt zur Erde erreichen. Anders als der Trip um die Sonne wäre dieser Vorbeiflug für den Kometen oder seine Einzelteile harmlos. Mit Überraschungen ist in jedem Fall weiter zu rechnen.