Es lief alles nach Plan. Die Forscher hatten ihre Berechnungen gemacht und die 670 Millionen Dollar teure Marssonde Maven sollte bald ihre letzten Tests durchlaufen. Doch Anfang Oktober gefährdete der Shutdown der amerikanischen Regierung die Missionsvorbereitungen. Die meisten Behörden wurden stillgelegt, weil sich Senat, Repräsentantenhaus und Präsident Obama zunächst nicht auf einen kurzfristigen Haushalt einigen konnten. Auch die Weltraumbehörde Nasa musste Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken.

"Das waren nervenaufreibende Tage. Wir haben jahrelang den Zeitplan eingehalten und dann kommt etwas, das vollkommen außerhalb unserer Macht steht, und gefährdet den rechtzeitigen Start", sagt David Brain von der University of Colorado in Boulder, der am Nasa-Projekt Maven mitarbeitet.

Kann die Rakete mit der Sonde an Bord nämlich nicht zwischen dem 18. November und dem 7. Dezember abheben, würde das die Forscher weit zurückwerfen. Denn erst in 26 Monaten ist die Konstellation von Mars und Erde wieder so günstig, dass man einen erneuten Anlauf wagen kann. Erst dann ist der Weg zum Roten Planeten wieder deutlich kürzer.



Maven - Neue Nasa-Mission zum Mars gestartet Die Raumsonde Maven ist vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral zum Roten Planeten gestartet. Maven soll den Mars umkreisen und mithilfe eines Massenspektrometers die Gase in der oberen Atmosphäre analysieren.

Doch die Nasa entschied rechtzeitig, dass Maven im Falle eines Shutdowns zu den wenigen Ausnahmen zählt, an denen weitergearbeitet werden darf. Nun ist es nur noch das Wetter, dass dem Start von Maven heute um 19.28 Uhr deutscher Zeit verhindern kann.

Wo ist die Mars-Atmosphäre hin?

Die Aufgabe des Projekts ist, zu klären, wieso vor mehr als drei Milliarden Jahren ein Klimawandel den Roten Planeten veränderte. Denn während tiefe Furchen in der Marslandschaft davon zeugen, dass es damals wahrscheinlich Flüsse und Seen gab und damit vielleicht sogar einfaches Leben, kann heute nicht einmal mehr flüssiges Wasser auf dem Planeten existieren. Die Atmosphäre ist zu dünn und deswegen der Luftdruck zu gering.

"Auf dem Mars bestimmt der sogenannte Tripelpunkt das Verhalten von Wasser", sagt Ralf Jaumann vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR). "Weil der Druck so niedrig ist, liegt Wasser entweder als Eis vor oder verdampft sofort, wenn es genügend erwärmt wird."

Wissenschaftler rätseln deshalb, wie der Großteil der Atmosphäre vom Mars verschwand, die für flüssiges Wasser notwendig ist. Bisher gibt es dafür zwei Erklärungen.

So könnte etwa das Marsgestein die Atmosphäre aufgesogen haben. Dieser Prozess nennt sich Karbonisierung und passiert zum Beispiel, wenn Kohlenstoffdioxid das Mineral Olivin aus Felsen verdrängt. Möglich ist das, weil Kohlenstoffdioxid sich, chemisch gesehen, besser an Gestein bindet als Olivin.

Die andere Erklärung ist, dass der Sonnenwind die Marsatmosphäre verdrängt hat. Dieser Schauer aus positiv geladenen Teilchen könnte den Mars getroffen haben. Die Protonen prasseln auf die Atmosphäre, reißen geladene Moleküle in den oberen Luftschichten mit und hobeln somit nach und nach die schützende Hülle ab. Dies ist denkbar, weil der Mars nicht wie die Erde von einem Magnetfeld umgeben ist. Dies wirkt auf unserem Planeten wie ein Schutzschild, lenkt die Protonen-Schauer ab und sorgt für die berühmten Polarlichter.