Als dritte Nation der Erde wird China eine Mondlandung unternehmen. Mit dem Auftanken einer Rakete vom Typ Langer Marsch 3B wurden am Raumfahrtbahnhof Xichang die letzten Vorbereitungen für den historischen Mondflug abgeschlossen. Das Raumschiff Chang'e 3 soll in der Nacht zum Montag um 1.30 Uhr Ortszeit (Sonntag 18.30 Uhr MEZ) abheben, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua . Der Flug wird von der europäischen Raumfahrtbehörde Esa unterstützt.

Die erste unbemannte Mondlandung Chinas ist am 14. Dezember in der Bucht der Regenbogen (Sinus Iridum) geplant – einer der schönsten Mondlandschaften. Ein Mondfahrzeug, das den Namen Jadehase (Yutu) trägt, soll danach die Oberfläche erkunden. Per Fernsteuerung soll der sechsrädrige und 140 Kilogramm schwere Rover drei Monate lang umherfahren und auch nach Rohstoffen suchen. Er kann 200 Meter pro Stunde zurücklegen.

Als letzte Nation hatte die Sowjetunion im August 1976 mit Luna 24 eine Sonde auf den Mond geschickt. Direkt nach dem Start von Chang'e 3 wird die Esa den Flug von der Weltraumstation Kourou in Französisch-Guayana zusammen mit chinesischen Stationen verfolgen und auch Steuerungsbefehle weiterleiten. Die Unterstützung für Chinas Mondprogramm wird vom Kontrollzentrum in Darmstadt koordiniert.

Die Esa sei stolz, China bei dem Mondflug helfen zu können, sagte Raumflugdirektor Thomas Reiter. "Internationale Zusammenarbeit wie diese ist für künftige Erkundungen von Planeten, Monden oder Asteroiden notwendig und für alle vorteilhaft – egal ob es bemannte oder unbemannte Flüge sind." In Darmstadt wird während des Fluges ein Team chinesischer Raumfahrtingenieure mitarbeiten.

Die Landung auf dem Mond und das Mondfahrzeug werden über zwei chinesische Stationen ferngesteuert. Über zwei Esa-Antennen in Spanien und Australien werden dann Messungen vorgenommen, um den Chinesen zu helfen, präzise den genauen Standort der Mondfähre zu bestimmen. Eine Rückkehr mit Gesteinsproben zur Erde plant China allerdings erst bei künftigen Mondlandungen.



Mondfähre schwebt über Oberfläche

Es ist der 25. Start einer Rakete vom Typ Langer Marsch 3B . Mit mehr als drei Metern Durchmesser und 56 Metern Höhe ist die Rakete das bislang tragfähigste Modell der chinesischen Flotte. Die Raumschiffe des Mondprogramms sind nach der legendären chinesischen Mondfee Chang'e benannt.

Die Sonde wird anders als frühere Mondfähren der USA und der Sowjetunion etwa 100 Meter über der Oberfläche schweben können, um Hindernissen ausweichen und den geeigneten Landeplatz aussuchen zu können. Chang'e ist laut Xinhua mit präzisen und schnell reagierenden Sensoren ausgestattet, um Bewegung und Umgebung analysieren zu können.

China verfolgt auch ein bemanntes Raumfahrtprogramm. Es plant den Bau einer Raumstation. Mit dem Betriebsende der internationalen Raumstation ISS im Jahr 2020 könnten die Chinesen dann den möglicherweise einzigen bemannten Außenposten im All betreiben.