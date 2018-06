Nein, die große Frage, ob es einst Leben auf dem Planeten Mars gab, ist immer noch nicht beantwortet. Aber ein Stückchen näher sind die Wissenschaftler einer Antwort darauf gekommen. Auf der alljährlichen Herbsttagung der American Geophysical Union präsentieren mehrere Forscherteams jetzt neue Ergebnisse der Curiosity-Mission. Das Highlight: Eine Untersuchung von Sedimenten, die zeigt, dass es im Gale-Krater einst nicht nur einen See gab, sondern dass in diesem Gewässer vermutlich auch ganz passable Bedingungen für Leben geherrscht haben.

Noch in den siebziger Jahren setzte die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa alles auf eine Karte: Mithilfe von jeweils drei Experimenten an Bord der Sonden Viking 1 und 2 hoffte man, eine eindeutige Antwort auf die Frage nach Leben auf dem roten Planeten zu finden. Doch die Ergebnisse waren widersprüchlich – einige deuteten auf biologische Aktivität hin, andere nicht. Die korrekte Interpretation der Befunde ist bis heute umstritten, auch wenn die Mehrheit der Forscher zu einer nichtbiologischen Erklärung neigt.

Jedenfalls ist die Nasa seither bescheidener geworden. Die große Frage soll nun in kleinen Schritten beantwortet werden. Keine direkte Suche mehr nach Mikroben im Marsboden also, sondern zunächst nach den Stoffen, die Leben erst möglich machen. "Folgt dem Wasser", so lautete die Devise für den ersten Schritt auf diesem Weg, denn ohne Wasser kein Leben. Und nur dort, wo zumindest einst Wasser war, lohnt sich die weitere Suche.

Zahlreiche Missionen später – vom Mars Global Surveyor über Mars Odyssey bis zu den Rovern Spirit und Opportunity – ist dieser erste Schritt erfolgreich abgeschlossen. Heute gilt als gesichert, dass der Mars in seiner Frühzeit wärmer und feuchter war als heute. Vor 3,7 bis 4,1 Milliarden Jahren gab es auf unserem Nachbarplaneten Flüsse und Seen, vielleicht sogar einen großen Ozean auf der Nordhalbkugel. Das Wasser ist noch heute vorhanden, gefroren als Eis an den Polkappen und unter der Oberfläche. Die nachgewiesene Menge im Untergrund würde ausreichen, um den gesamten Planeten 35 Meter tief mit Wasser zu bedecken.

Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff und Phosphor

"Um aber eine Umwelt zu schaffen, in der Mikroorganismen leben können, ist Wasser allein nicht ausreichend", sagt der amerikanische Geologe und Paläontologe John Grotzinger. Neben einer Energiequelle, die den Metabolismus der Mikroben antreiben kann, seien für einen biologischen Stoffwechsel zahlreiche Elemente wie Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff und Phosphor nötig. Auftritt Curiosity: "Der Rover wurde gebaut, um nach solchen Stoffen zu suchen und so mögliche lebensfreundliche Umgebungen nachzuweisen", sagte Grotzinger, der die Mission als Chef-Wissenschaftler leitet.

Curiosity – auf Deutsch bedeutet der Name "Neugier" –, ist das bislang größte Robot-Fahrzeug, dass seine Spuren im roten Staub des Planeten Mars hinterlässt. Die 2,5 Milliarden Dollar teure Raumsonde landete im August 2012 im 154 Kilometer großen Krater Gale in der Nähe des Mars-Äquators.



Für Grotzinger und seine Kollegen der ideale Ort für die Suche nach lebensfreundlichen Umgebungen. Der Zentralberg des Gale-Kraters ist von Sedimentablagerungen umgeben, die sich über einen Zeitraum von rund 3,5 Milliarden Jahren angesammelt haben. Und im Inneren des Kraters gibt es tonhaltiges Gestein – für die Forscher ein deutlicher Hinweis darauf, dass dort einst Wasser existierte.

Marsrover Curiosity Rover Curiosity Das Mars Science Laboratory (MSL) ist die erste astrobiologische Mission seit Viking in den 1970er Jahren. Mit ihr unternimmt Marsrover Curiosity seit August 2012 auf dem Roten Planeten Forschungsfahrten. Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF herunterzuladen. © Aurel Märki Gut drei Meter misst das Geländefahrzeug in Länge und Breite, zwei in der Höhe – damit ist er fast so groß wie ein Kleinwagen. 900 Kilogramm bringt der Rover auf die Waage. Damit ist er doppelt so lang und fünf Mal so schwer wie seine Kollegen Spirit und Opportunity aus dem Jahr 2003. Zudem ist das fahrende Labor weitaus besser ausgestattet: Zehn wissenschaftliche Instrumente hat Curiosity an Bord, darunter das Probenanalyse-Modul SAM und das Chemielabor CheMin. Via einer UHF-Antenne werden Daten an die Erde übertragen. Auch kann die Mars-Odyssey-Sonde der Nasa als Relais verwendet werden. Die Energie zum Fahren und Forschen liefert wie schon bei Viking ein Radioisotopen-Generator. So ist der Rover auch ohne Sonne funktionstüchtig. Planet Mars Der Mars gilt zwar als erdähnlich. Doch der Rote Planet ist bei Weitem nicht so einladend wie unser Heimatplanet. Die dünne Atmosphäre des Himmelskörpers besteht zu etwa 95 Prozent aus CO 2 , dazu kommen Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Seine Oberfläche ist trocken, felsig, kalt, die Durchschnittstemperatur liegt bei minus 63 Grad Celsius. Zudem schwankt die Temperatur stark und beeinflusst das Wetter. So treten im Frühjahr oft heftige Staubstürme auf, die große Teile der Marsoberfläche verhüllen. Aufgrund der längeren Umlaufdauer um die Sonne – der Planet ist im Durchschnitt rund 230 Millionen Kilometer von ihr entfernt, die Erde im Vergleich rund 150 Millionen Kilometer – dauert ein Marsjahr 687 Erdentage. Ein Marstag wiederum dauert 24 Stunden und 37 Minuten. Video: Die Mission Diese Animation stammt vom Jet Propulsion Laboratory der Raumfahrtbehörde Nasa.

Die jetzt vom Curiosity-Team präsentierten Daten bestätigen diesen Verdacht: Im Gale-Krater gab es einst einen großen See. Mehr noch: Während frühere Untersuchungen in anderen Regionen auf dem Mars auf stark salzhaltiges und damit wenig lebensfreundliches Wasser hindeuteten, scheint der Gale-See lebensfreundlich gewesen zu sein. Sein Salzgehalt war gering und er enthielt Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff und Phosphor. Damit war der See "geeignet, um eine marsianische Biosphäre zu unterstützen", so die Schlussfolgerung von Grotzinger und seinen Kollegen.

Wie lange es den lebensfreundlichen See im Gale Krater gab, wissen die Forscher allerdings nicht – es können einige Hundert, einige Tausend, aber auch mehrere Millionen Jahre gewesen sein. Und ob unter den Bedingungen tatsächlich auch Leben entstanden ist, bleibt ebenfalls eine offen Frage. Eine Frage, die vielleicht künftige Marssonden beantworten können.