Roald Amundsen, Sir Ernest Shackleton, Robert Peary, Frederick Cook, Douglas Mawson – sie alle waren Ausnahmemenschen. Bereits vor rund einem Jahrhundert machten sie sich auf, die Polregionen zu bezwingen. Mit für heutige Verhältnisse bescheidenen Mitteln galt es, Nord- und Südpol zu erreichen, Arktis und Antarktis zu erkunden und im Norden einen wirtschaftlich lukrativen Seeweg zu finden. Nicht wenige Expeditionsteilnehmer bezahlten ihren Eintrag in die Geschichtsbücher mit dem Leben. Das ewige Eis an den Enden der Welt ist tückisch.

Riskant ist eine Reise dorthin auch heute noch, wie der Fall des Expeditionsschiffs Akademik Schokalski zeigt. Über die Feiertage blieb es mit 74 Menschen an Bord im antarktischen Meereis stecken. Erst nach neun Tagen konnten einige Reisende per Hubschrauber ausgeflogen werden. Die meisten Besatzungsmitglieder aber müssen an Bord bleiben und die Stellung halten. Sie hatten darauf vertraut, dass ihr gut gerüstetes Schiff sie sicher durch das Eis bringt. Nun hat genau dieses den Kahn fest im Griff.



Die Schokalksi-Tour ist eine Hommage an den Entdecker Sir Douglas Mawson. Der hatte vor 100 Jahren die erste australische Antarktis-Expedition geleitet. Es ist also weniger ein Forschungs- als ein Abenteuertrip, der in den vergangenen Tagen für Aufruhr sorgt. Antarktis-Begeisterte haben Tausende Dollar bezahlt, um auf den Spuren Mawsons ans Ende der Welt und zurück zu schippern und mussten nun zulasten aktueller Forschungsexperimente gerettet werden.

Grundsätzlich kann niemandem verboten werden, in die Antarktis zu fahren, da der südliche Ozean, anders als das Nordpolarmeer, internationales Gewässer ist. Um Mensch und Umwelt zu schützen, ringt die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) aber seit Jahren um allgemeingültige Sicherheitsstandards. Während ein offizieller Polar Code auf sich warten lässt, prüfen einzelne Nationen ihre Schiffe auf die Eismeertauglichkeit und kennzeichnen sie entsprechend. Doch selbst wenn Zertifikate den Frachtern, Forschungs- und Kreuzfahrtschiffen einen guten Zustand bescheinigen, schützt das nicht vor plötzlichen Wintereinbrüchen und Stürmen in Polargebieten.

Ein solides, wenn auch altes Gefährt

Während Mawson mit einem dampfgetriebenen Segelschiff in See gestochen war, machte sich das aktuelle Team mit einem vor Jahren für den Passagierverkehr umgerüsteten Schiff auf den Weg. Da sie in den Achtzigern als Forschungsschiff für Polargebiete konzipiert worden ist, ist die Akademik Schokalski besser gerüstet als manch anderes Passagierfahrzeug. Sie ist ein solides Gefährt, das bereits einige Polartouren hinter sich hat.



So besitzt die Schokalksi ursprünglich die russische Eisklasse UL, nach heutiger Regelung Arc5. Diese bescheinigt ihr, im Sommer und Herbst ohne die Unterstützung eines Eisbrechers durch die nur partiell gefrorenen Polarmeere fahren zu können. In internationalen Standards rangiert die Schokalski damit in etwa in der Klasse 1A. Klingt gut. Wächst die Eisschicht jedoch auf mehr als einen Meter an, gerät das Schiff in die Bredouille. Damit ist es weit schwächer als Eisbrecher, die durch bis zu vier Meter dickes Eis pflügen.

Die Klassen werden von einer Art Schiff-TÜV einzelner Staaten vergeben und beschreiben die Eisfestigkeit von Schiffen, die für zufrierende Gewässer konzipiert sind. "Ein wesentliches Element ist die Schiffsform", sagt der Ingenieur Holger Watter von der Fachhochschule Flensburg. Das Schiff sei optimalerweise so geformt, dass es sich auf das Eis schiebe und es aufgrund seines Eigengewichts breche.



Entscheidend für die Klasse sei auch, wie stark die Außenhülle ein Schiff vor Schäden schütze, sagt Morten Mejlænder-Larsen, der bei der weltgrößten Klassifikationsgesellschaft DNV GL auf Schiffstechnik für Polarregionen spezialisiert ist. Über die Fähigkeiten, durchs Eis gleiten zu können, sage das noch nichts aus.