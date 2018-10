Es ist schon eine Last. Ständig diese Hektik, ständig größer, höher, weiter. Und ständig gibt es Menschen, die sich darum bemühen, alles noch schneller zu machen. Dabei ist alles sowieso permanent in Bewegung. Zwar mag es so aussehen, als würden Tisch, Stuhl, Apfel oder der Bürokollege gerade reglos stehen, liegen oder sitzen. Doch alle Dinge, die eine Temperatur über dem absoluten Nullpunkt haben, bewegen sich.



Die Bausteine unserer Welt – Atome und Moleküle – schwingen unaufhörlich von links nach rechts und von oben nach unten. Je höher die Temperatur ist, desto schneller sind sie. Einzelne lose Moleküle, wie sie in der Luft vorkommen, sausen deshalb mit nahezu Schallgeschwindigkeit an uns vorbei.



Die Geschwindigkeit hat es Physikern lange Zeit angetan. Immer größer, immer schneller musste es in den Teilchenbeschleunigern dieser Welt zugehen. Nur dank des Large Hardron Colliders (LHC), in dem Atomkerne mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen, gelang es Forschern am Schweizer Kernforschungszentrum Cern, das ominöse Higgs-Boson nachzuweisen, das Dingen ihre Masse verleiht. Aktuell werden Pläne für einen noch größeren Beschleuniger in den Alpen besprochen, der Teilchen mit noch mehr Energie aufeinander prassen lässt und noch mehr Kosten wird. Sie hoffen, unter anderem bisher unbekannte Bausteine des Universums zu finden.



Doch auch in der Ruhe liegt die Kraft. So haben einige Physiker beschlossen, zwei Gänge herunterzuschalten. Sie beschäftigen sich mit dem Entschleunigen von Molekülen, zwei- oder mehratomigen Teilchen, die mit chemischen Bindungen zusammengehalten werden. Wasser etwa oder Kohlendioxid. Ziel ist es unter anderem, die Strukturen en détail zu untersuchen und in Zukunft Reaktionsabläufe – also was passiert, wenn ein Molekül auf das andere trifft – am Computer treffsicher zu modellieren.



Forscher um Gerhard Rempe vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching haben Moleküle nunso weit heruntergebremst, dass sie problemlos durch jeden Stadtverkehr kommen. Auf 50 Kilometer pro Stunde hat das Team die Atomgebilde "entschleunigt". Gelungen ist es ihnen mithilfe einer speziellen Zentrifuge, wie sie im Magazin Physical Review Letters erklären.

Vom Spielplatz ins Labor

"Das Prinzip, das wir genutzt haben, kennt jedes Kind vom Drehkreisel auf Spielplätzen", erklärt Rempe. Ein Schlüssel ist die Fliehkaft. Die anfangs schnellen Moleküle kommen in eine sich drehende Zentrifuge, den Teilchen-Kreisel. Dort bewegen sie sich, geleitet von einer Spirale, vom äußeren Rand aus immer weiter in Richtung Mitte. Auf diesem Weg aber müssen die Teilchen gegen die Fliehkraft bestehen. Sie sorgt dafür, dass die Moleküle nach außen gedrückt werden, wie Kinder auf einem Karussell. Die Teilchen verlieren immer mehr Energie, kühlen ab, und büßen damit Geschwindigkeit ein, je näher sie dem Zentrum kommen. In der Mitte der Zentrifuge haben sie letztlich nur noch Tempo 50. Die nahezu ideale Geschwindigkeit für Forscher, um sich die sonst fixen Zeitgenossen genauer anzuschauen.



"Wenn Moleküle so langsam sind, können wir ihre Struktur viel besser untersuchen", erklärt Rick Bethlem von der Freien Universität Amsterdam, der ebenfalls auf die Physik von besonders kalten und damit langsamen Molekülen spezialisiert ist. "Sie können schließlich die Details eines Autos auch besser erkennen, wenn es still steht, als wenn es mit 300 Kilometern an ihnen vorbeibrettert", sagt er.

So konnten Physiker bislang nur schlecht erkennen, wie Moleküle wirklich aussehen. Ob die einzelnen Atome, aus denen sie bestehen, wirklich runde Kugeln sind oder eher unförmigen Kürbissen gleichen und ob die Bindungen für bestimmte Formen sorgen beispielsweise. Das wohl berühmteste Beispiel: das Wassermolekül. Hier diskutieren Wissenschaftler noch immer, ob es wirklich wie ein Dreieck aussieht. Zudem ist nicht geklärt, wie Moleküle sich untereinander verhalten. "Wie zwei Wassermoleküle wirklich zusammenkommen, aneinanderstoßen und sich dann vielleicht verbinden, das weiß kein Mensch", sagt Rempe.

Würden die Forscher dieses Wechselspiel besser verstehen, könnten Chemiker in ferner Zukunft chemische Prozesse genauer steuern. Mithilfe elektrischer und magnetischer Felder würden sie die Moleküle nach ihrem Willen tanzen und reagieren lassen. Medikamente, Pestizide und andere chemische Produkte ließen sich umweltschonender mit wesentlich weniger Energie und Abfall herstellen. "Doch bis wir über so etwas überhaupt konkret nachdenken können, wird es wahrscheinlich mindestens 50 Jahre dauern", sagt Bethlem.



Seinen Kollegen Rempe aus Garching treiben derzeit viel grundlegendere Probleme um. Er hofft, dass es ihm und seinen Kollegen gelingt, die Moleküle noch weiter herunterzubremsen und auf Geschwindigkeiten von wenigen Zentimetern pro Sekunde zu bringen. Erst dann wären viele der hochpräzisen Messungen und Beobachtungen für Moleküle möglich. Bislang ist es ihnen bloß gelungen, die umtriebigen Gebilde stärker zu kontrollieren als andere vor ihnen.