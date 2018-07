In Maschinen bauen wir immer ein Stück von uns selbst mit ein, meint ZEIT-Redakteur Gero von Randow, 61. Und das hat überraschende Effekte. © Nicole Sturz/Cornelia Pflüger

Diesmal ein Einwand. Und zwar gegen die geistlose Verwendung des Wortes "Algorithmus". Glauben wir einem Teil des deutschen Feuilletons, so haben amerikanische Konzerne eine Technik ersinnen lassen, die "Algorithmus" heißt und die Gesellschaft nach ihren Interessen zurichtet.

Zunächst einmal: Schon Euklid hat Algorithmen geschrieben. Einer trägt sogar seinen Namen und dient der Berechnung des größten gemeinsamen Teilers zweier natürlicher Zahlen. Ein Rechenverfahren also, das eine Eingangsmenge (die beiden Zahlen) in eine Ausgangsmenge (den Teiler) überführt. Diese Verwandlung des Eingangswerts in den Ausgangswert geschieht ohne Nachdenken, durch Befolgung rein formaler Regeln. Diese Regeln bilden den Algorithmus.

Wenn man ihn auf einem Computer laufen lassen will, wird aus dem Algorithmus ein Computerprogramm. Aber "Software" klingt natürlich nicht annähernd so gebildet wie "Algorithmus".



Software ist immer sozial

Software schreibt Computern vor, wie sie zu arbeiten haben. Und da es letztlich immer Menschen sind, die mit den Computern umgehen, ob als Programmierer oder als Benutzer, ist Software ein soziales Phänomen. Wer sie entwirft, der gestaltet gesellschaftliche Verhältnisse: Das ist die Lehre einer skandinavischen Softwaretheorie aus den frühen achtziger Jahren (siehe Frau im Widerspruch). Ihren Protagonisten wie Peter Naur ging es ursprünglich nicht einmal um vernetzte Computer; heute, in der Netzzeit, erweist sich die Wahrheit dieser Theorie erst richtig schlagend.

Die Gesellschaft, das ist der Ort der Interessen. Kommerzielle Interessen wie im Fall von Amazon, Machtinteressen wie im Fall der NSA. Sie werden auch mit Software verfolgt.



Aber es ist mitnichten die Software, die uns beherrscht, und ebenso wenig sind es die ihr zugrunde liegenden Algorithmen. Sie erzeugen gesellschaftliche Verhältnisse, etwa die Möglichkeit bestimmter, regulierter Formen der Kommunikation auf Facebook, aber wohin diese sich entwickeln, das bleibt offen. Wie einst im Fall des Buchdrucks.



Und wenn Computer eines Tages nicht mehr nur zweidimensionale Geräte mit einem Bildschirm oder umhersurrende Roboter sind, sondern sich überall per Hologramm, Projektion oder Folie über den Dingen in unsere Welt einschleichen, eingewoben sind in unsere Kleidung oder unsere Haut, dann stehen uns erst recht noch Überraschungen bevor.



Digitalisierung und Software sind Sozialtechniken. Sie eröffnen Möglichkeiten. Es sind die Nutzer, die daraus etwas Konkretes machen. Handybesitzer, die aus einem für Techniker bestimmten Signalkanal das Kommunikationsmittel SMS machten. Spieler, die Spielsoftware umwidmen. Twitter-User, die aus spielerischer, politischer oder kommerzieller Absicht bestimmten Hashtags zu Ruhm verhelfen. Mal sehen, was die Benutzer noch aus Google Glass machen werden.

Herrschaft der Algorithmen? Nein, Herrschaft mittels Algorithmen. Herrschaft – und Subversion: Alles, was sich programmieren lässt, kann auch umprogrammiert werden.