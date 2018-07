Wer Maschinen verstehen will, muss untersuchen, wie sich die Rädchen und Schräubchen in die Menschenwelt fügen, also wie das Verhältnis des Surrens und Blinkens zum Leben aussieht. Das aber, dachte ich mir, sollte ich vielleicht einmal anhand eines Individuums tun, mit dem ich einigermaßen vertraut bin. Tja, das wäre dann ich.

Wenn ich über die Maschinen in meinem Leben nachdenke, fallen mir in erster Linie Spielzeuge ein oder doch solche Werkzeuge, die spielerischen Charakter haben. Die erste elektrische Eisenbahn damals, mein Staubsaugerroboter heute. Nicht die Computer, mit denen ich recherchiere und schreibe, obwohl doch keine Maschine meine Arbeit so verändert hat wie der Computer. Nicht die Autos, mit denen ich früher zur Arbeit fuhr, obwohl doch keine Maschine meine sichtbare Umwelt so umgestaltet hat wie das Auto. Die nicht, sondern der Spielkram.

Das ist schon mal ein interessanter Befund. Die Ursache ist naheliegend: Meinem Bewusstsein, Ihrem vielleicht auch, sind diejenigen Dinge präsenter, mit denen ich ein Gefühl verbinde. Sie tragen eine Bedeutung, deuten also auf etwas anderes. Auf was?

Auf der Hand liegt, dass wir uns hier auf das Gebiet der Geschlechterspezifik geben. Einem kleinen Jungen schenkte man in den fünfziger Jahren und auch später eben eine elektrische Eisenbahn. Da kam viel zusammen. Eisenbahnen, das war die Welt der Erwachsenen, etwas sehr Ernsthaftes; aus dem gleichen Grund finden Kleinkinder Spielzeugtelefone großartig, denn sie sehen am Verhalten der Eltern, dass das ungemein wichtige Apparate sein müssen.

Mein erster Computer war eine Provokation

Wie die Autos. Um Eisenbahnen herum entsteht sogar eine ganze Welt, mit Bahnhöfen, Schranken und Signalen, Passagieren, Arbeitern und uniformierten Respektspersonen. Mit Regeln und Autorität also. Es kommt die Elektrizität hinzu, sie erlaubt Fernsteuerung, auch sie hat Machtcharakter, der noch dadurch unterstützt wird, dass sie nicht ganz ungefährlich ist.

Als Schüler begann ich sodann, mich für Elektronik zu interessieren. Irgendwann baute ich einen Mittelwellensender, der immerhin bis ins Nachbarhaus reichte, und übertrug damit RnB-Platten. Ich erinnere mich sehr gut an das Gefühl, da etwas in den Griff bekommen zu haben. Der Sender war nicht nur ein Symbol dafür, die Technik beherrscht zu haben, sondern auch dafür, dass meine Handlungen – in diesem Fall das Abspielen der Platten – bis zum Radio eines Nachbarjungen reichten. Und das, ohne dass ich das Haus verlassen musste.



Machtausübung war auch die Konstruktion einer Lichtschranke, die eine Grenze in dem mit meinem kleinen Bruder geteilten Kinderzimmer zog und deren Verletzung ein lautes Klingelsignal auslöste, was ihn sehr erschreckte.

Es folgte eine maschinenlose Zeit. Bis eines Tages, ich war gerade Vater geworden, mir mein eigener Vater kommentarlos einen Computer schenkte. Das war der VC-20 von Commodore, bald gefolgt vom C-64 – beides Maschinen, die ohne elementare Kenntnisse des Programmierens nicht wirklich zu verwenden waren. Das Geschenk war als Provokation gemeint, ich nahm sie an und lernte, die Maschinen zu beherrschen. An das Machtgefühl, mithilfe von Maschinensprache direkt den Zentralprozessor zu steuern, erinnere ich mich nach wie vor lebhaft. Es stellte sich auch ein, als ich dem C-64 ein von mir verändertes Betriebssystem unterschob.

Ist es also immer nur das, die Macht, das Beherrschen? Zumindest war es das immer auch. Auch wenn ich nicht zu denen gehöre, die jedes maschinelle Teil aufschrauben. Die sind gleichfalls interessant, sie wollen das Herz der Dinge sehen. Meine Wissbegierde wurde stattdessen befriedigt, indem ich etwas konstruieren oder programmieren konnte. Das sind zwei Stile des Wissenserwerbs, über deren Unterschied noch nachzudenken wäre.