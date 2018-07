Es war nur ein kleiner roter Punkt am Bein, etwas oberhalb des Knöchels. Er schmerzte, schwoll an und platzte auf. Der Arzt verschrieb Penicillin, nachdem er eine Bakterienentzündung diagnostiziert hatte. Vier Tage später hätte das schon viel besser aussehen müssen. Tat es aber nicht. Das Bein roch faulig, und auf der Haut hatte sich eine vereiterte Schicht gebildet. Es blieb der Patientin nichts anderes als ins Krankenhaus zu gehen.



In der Hautklinik der Charité in Berlin wurde die Frau sofort mit Antibiotika-Infusionen versorgt, das Mittel war schon das zweite. Das erste war wirkungslos geblieben. Drei Tage und mindestens zwölf Infusionen später hätte das Bein die Hauptrolle in einem Lazarettfilm über den Ersten Weltkrieg spielen können.

Die Infektion war mittlerweile tiefer eingedrungen, eine Operation wurde nötig, und noch immer war nicht das richtige Antibiotikum gefunden. Die Behandlung wurde umgestellt auf zwei Antibiotika. Nach drei Wochen Krankenhausaufenthalt wurde die Frau an Krücken entlassen. Es sollte weitere drei Monate dauern, bis sich die offenen Stellen am Bein wieder geschlossen hatten. Ein klarer Fall von antibiotikaresistenten Bakterien, auch wenn die Labore der Charité am Ende nicht herausfinden konnten, welche Bakterien ganz genau verantwortlich waren.

Antibiotika werden zu häufig und falsch genommen

Dass Krankengeschichten wie diese kein Einzelfall sind, wissen Ärzte schon seit Jahren. In Deutschland wird die zunehmende Resistenz von Keimen unter anderem auf den falschen Einsatz der lebensrettenden Medikamente (viele Menschen glauben, die Mittel wirkten auch gegen Viren, etwa bei einer Erkältung) und den noch immer verbreiteten Einsatz von beispielsweise Antibiotika in der Massentierhaltung, vor allem in der Hennenhaltung und der Schweinemast, zurückgeführt.



Das ist nicht nur in Deutschland ein wachsendes Problem. Es ist ein weltweites Problem, sagte Keiji Fukuda von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vergangene Woche in Genf. Die WHO hat den ersten globalen Überwachungsbericht über das Problem resistenter Keime vorgelegt. Und in allen Weltgegenden nimmt die Zahl der Keime zu, die sich mit den traditionell verwendeten Medikamenten nicht mehr behandeln lassen.



Resistente Keime Was sind Resistenzen? Bakterien vermehren sich ständig und vervielfältigen dabei auch ihr Erbgut – ihre DNA. Dabei kommt es zu natürlichen Mutationen, also Veränderungen der Erbinformation, und das hat Folgen für die Fähigkeiten des Bakteriums. Eine davon ist die Fähigkeit, die Wirkung eines bestimmtenAntibiotikums abzuschwächen oder ganz auszuschalten. Kann ein Bakterium das, ist es gegen das Mittel resistent. Das Medikament wirkt nicht mehr und ein infizierter Mensch oder ein infiziertes Tier kann an der Bakterieninfektion schwer erkranken oder sogar sterben. Resistenzen entstehen vor allem dort, wo viele Antibiotika im Umlauf sind: in Kliniken oder in Massentierhaltungen. Denn unter dem ständigen Einfluss der Antibiotika überleben und vermehren sich genau die Bakterienstämme, die zunächst zufällig durch Mutation eine Resistenz entwickelt hatten. Sie sind zudem in der Lage, die Resistenz durch Gentransfer an andere Bakterienstämme zur übertragen. Was sind Resistenzgene? Resistenzgene sind die Träger von Erbinformation, die dafür sorgen, dass ein Bakterium ein Antibiotikum abwehren kann. Gene steuern die Produktion von Eiweißen, einem der Grundbausteine von Lebewesen. Resistente Bakterien produzieren Eiweiße, die als Enzyme genau die Bausteine des Antibiotikums angreifen, die den Krankheitserreger eigentlich bekämpfen sollen. Oder sie verändern die Angriffsflächen für Antibiotika, sodass diese wirkungslos werden. Ein Beispiel für so ein Enzym sind die Extended Spectrum β-Lactamasen, kurz ESBL. Bakterien, die ein Resistenzgen besitzen, das ESBL bilden kann, sind entsprechend geschützt vor Angriffen durch Penizilline, Cephalosporine und andere Antibiotika. Als im Jahr 2011 Frühgeborene in einer Klinik in Bremen an resistenten Bakterien starben, war die Ursache ein ESBL-Resistenzgen. Neben ESBL gibt es viele weitere Resistenzgene gegen alle möglichen gängigen Antibiotika. Gefährliche Keime Wenn gleich mehrere Antibiotika nicht mehr gegen einen Krankheitserreger wirken, bezeichnet man den Erreger als multiresistent. Solche multiresistenten Keime kommen vor allem in Krankenhäusern verstärkt vor – dort, wo viele Menschen Bakterien einschleppen und wo viele Antibiotika im Umlauf sind. Zuweilen spricht man daher auch von Krankenhauskeimen. Der bekannteste unter ihnen ist das Methicillin-resistente Staphylococcus-aureus-Bakterium, kurz MRSA. Häufig sind Antibiotikaresistenzen auch in der Massentierhaltung – dort, wo Antibiotika im großen Stil gegen Tierseuchen eingesetzt werden. Das Beimischen von antibakteriellen Mitteln ins Viehfutter, um das Wachstum der Tiere anzuregen, ist in Deutschland seit 2006 verboten. Doch noch immer verordnen Tierärzte häufig Antibiotika und fördern dadurch die Ausbildung neuer Resistenzen. Ob die Resistenzen, die beim Menschen immer häufiger auftreten, aus der Tierhaltung stammen, ist nicht erwiesen. Erste Untersuchungen deuten aber darauf hin. Zum Teil fanden sich dieselben Resistenzgene in Krankenhauskeimen, die auch in Ställen isoliert wurden. Und biologisch sind Bakterien unterschiedlicher Arten fähig, Resistenzen auszutauschen. Resistente Tuberkulosebakterien Auch Tuberkulosebakterien werden zunehmend resistenter. Jeder Dritte, der weltweit an einer antibiotikaresistenten Infektion starb, hatte eine resistente Tuberkulose.

Fukuda sagte: "Täglich erkranken weltweit rund eine Million Menschen an Durchfall." Und immer öfter komme es bei dieser Allerweltskrankheit zu Komplikationen, die bis hin zu einer nicht mehr behandelbaren Blutvergiftung gehen könnten – und die kann tödlich enden.



Noch schwerwiegender sind die Folgen für Menschen, deren Immunsystem ohnehin geschwächt ist, beispielsweise Krebspatienten oder Patienten nach einer Operation, bei denen Antibiotika eine Infektion nicht mehr verhindern können.



Die von der WHO aus 114 Ländern zusammengetragenen Informationen lassen den Schluss zu, dass die resistenten Keime sich überall ausbreiten. Besonders dramatisch ist das in Gesundheitssystemen, die ohnehin schwach sind. Wenn es in einer Gesundheitsstation ohnehin zu wenig Medikamente, keine Ärzte und zu wenige ausgebildete Krankenschwestern und Pfleger gibt, ist die Behandlung von resistenten Keimen nahezu unmöglich. Dazu kommt: Die resistenten Keime machen die Behandlung in Industriestaaten ebenso wie in Entwicklungsländern viel teurer, sagte Fukuda.



Antibiotika-Resistenz ist dabei nicht das einzige Problem. Auch Medikamente gegen Krankheiten wie beispielsweise Malaria, Aids oder Tuberkulose werden in einigen Weltregionen zunehmend wirkungslos. "Wir sind dabei den wichtigsten Wirkstoff in der Malariabehandlung, Artemisia, in Asien zu verlieren", sagte Fukuda. Aids-Medikamente werden wirkungslos, weil die schwachen Gesundheitssysteme es nicht schaffen, den Einsatz tatsächlich so zu überwachen, dass sie auch immer in der von Ärzten verordneten Weise eingenommen werden.