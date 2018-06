Was auf den ersten Blick wie ein Stück Paradies auf Erden wirkt, ist der Schauplatz einer ökologischen und menschlichen Katastrophe. Von wirtschaftlichen Zwängen getrieben, jagen einige Fischer in Indonesien mit Dynamit – und damit ihre eigene Lebensgrundlage in die Luft.

Dynamitfischerei ist eine besonders brutale und zerstörerische Methode des Fischfangs. Es ist in fast allen Staaten der Erde verboten oder geächtet, wird in einigen Teilen der Welt sogar mit bis zu 18 Jahren Haft geahndet. Im indonesischen Teil des Korallendreiecks rund um die Insel Sulawesi aber sind arme Fischer auf die lebensgefährliche Art des Fischens angewiesen.

"Ich kann nichts anderes tun, als mit Sprengstoff zu fischen", sagt etwa ein Fischer, den ein VICE-Reporter auf seinem Sprengstoff-Beutezug im Korallendreieck begleitet hat. Der Mann weiß um die Gefahr, in die er sich begibt. Doch um sich und seine Familie ernähren zu können, sieht er keine Möglichkeit, als mit seinem Kahn aufs Meer zu fahren und mit selbst gebastelten Plastikflaschen-Sprengsätzen nach Fischen zu jagen.

Dabei nimmt er auch die Zerstörung seiner Heimat in Kauf. Das prächtige Korallendreieck erstreckt sich zwischen Indonesien, Malaysia und den Philippinen auf einer Fläche von knapp 6.500 Quadratmetern. Es ist bekannt für seine Vielfalt, so leben in dem Gebiet rund 75 Prozent aller bekannten Korallenspezies. Dynamitfischen aber zerstört Korallenriffe oft irreversibel, Fische und andere Riffbewohner können dort nicht mehr siedeln. Und auch für den Menschen wird es problematisch: Sterben die Riffe ab, sind die Küsten nicht mehr geschützt.



Weitere Videos von VICE finden Sie hier.