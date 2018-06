Das zarte Lächeln der Mona Lisa, die düstere Vorahnung im Letzten Abendmahl, die scharfen Details seiner zahlreichen Skizzen – Leonardo Da Vincis Kunst berührt und fasziniert bis heute. Doch rund 500 Jahre nach Ableben des Genies, ist die Zeit nicht spurlos an seinen Meisterwerken vorbeigegangen. Die Farben verdunkeln, die Gemälde bekommen Risse und das Papier vergilbt allmählich. Wie stark der Verfall tatsächlich fortgeschritten ist, können selbst Experten oft schwer einschätzen.

Forscher aus Italien und Polen haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem sich der Zerfallsgrad von Kunstwerken besser feststellen lässt. Getestet haben sie die neue Methode an Da Vincis berühmtem Selbstporträt. Das Besondere: Im Gegensatz zu bisherigen Methoden muss das Bild dafür nicht angerührt werden, wie die Wissenschaftler im Fachblatt Applied Physics Letters berichten (Mosca Conte et al. 2014).

Die Forscher nutzen ein Spektroskop, das das Bild mit Licht bestrahlt und misst, welches Licht das Bild reflektiert. Sind im Licht, das zurückkommt, besonders die Rot- und Gelb-Anteile stark vertreten, weist das auf eine große Menge Chromophoren im Bild hin. Das sind chemische Verbindungen, die entstehen, sobald die Zellulose im Papier sich mit Luft verbindet und zerfällt. Viele Chromophoren bedeuten demnach, dass der Zerfall weit fortgeschritten ist.

Feuchte Umgebung fördert das Vergilben

"Dieses Phänomen ist das, was wir als Vergilben kennen", erklärt Joanna Lojewska von der Jagiellonen Universität in Krakau in einer Pressemitteilung. Die Untersuchung der Chemikerin und ihrer Kollegen zeigte für das Selbstporträt, dass es wohl lange Zeit in besonders feuchter Umgebung gelagert wurde. "Das deckt sich mit der Geschichte, die über das Bild bekannt ist", sagt ihr Mitforscher Mauro Missori vom nationalen Forschungsrat Italiens.

Die neue Methode hilft den Forschern jedoch nicht nur den Zerfall zu bestimmen. Für die Konservierung und das Restaurieren der Kunstwerke ist das neue Wissen ebenfalls von Vorteil. "Zum einen ist dadurch besser abzuschätzen, wie das Bild ursprünglich aussah", sagt Annelies van Loon vom Van 't Hoff Institut für Molekularwissenschaften von der Universität Amsterdam. Zum anderen wüsste der Besitzer dann, ob er das Werk künftig in feuchterer oder trockenerer Umgebung lagern muss. So lässt sich der weitere Verfall zumindest verlangsamen.



Die neue Methode sei jedoch nicht für alle Bilder geeignet, sagt die Chemikerin: "Hier ging es um eine Zeichnung und da ist in der Tat der Zerfall des Papiers besonders wichtig. Bei einem Gemälde hingegen spielt es genauso eine Rolle, wie die Farbe sich mit der Zeit verändert."



Trotzdem ist der Ansatz von Lojewska und ihren Kollegen ein Fortschritt. Bislang bestimmten Forscher den Zerfall unter einem Mikroskop oder sie mussten gar einen kleinen Teil aus dem Bild schneiden, um eine chemische Analyse durchzuführen. Solche Leiden bleiben den Zeichnungen von Da Vinci und anderen berühmten Künstlern also künftig erspart.