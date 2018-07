Digitaldemenz, die

aus digitale und Demenz (von lat. dementia "ohne Geist")



Wie war das noch gleich? Oder wo? Es geht bei dieser Wortschöpfung um Verlust, so viel ist klar. Zwar beschreibt die medizinische Diagnose mehr als nur Gedächtnisschwund, aber umgangssprachlich verwendet wird Demenz nun einmal so. Auch in diesem zusammengesetzten Hauptwort.



Dass der Verlust irgendetwas mit Informationstechnik zu tun hat, ist ebenso klar. Aber was genau? Sind Datenspeicher bedroht, mithin also das Gedächtnis der Maschinen? Oder tritt die Demenz beim Menschen auf, ausgelöst durch moderne Technologie? Das ist noch nicht entschieden. Denn verwendet wird das Wort (auch in der ursprünglichen Formulierung "digitale Demenz") bislang einfach in Kontexten, in denen der Mensch Informationen externalisiert – das "ausgelagerte Gedächtnis" hat sich längst als eigenständiger Begriff etabliert. Also beispielsweise Telefonnummern, Anschriften oder Geburtsdaten, welche ja so komfortabel auf Smartphones, Tablets oder gleich in der Cloud abgelegt werden, dass man sich nichts mehr selbst merken muss.



Also ist die Variante eins von Digitaldemenz diese: Mehr Technik führt zu weniger Erinnerungsanstrengung. Problematisch wird das natürlich im Moment des Abgeschnittenseins, bei Geräteverlust oder Netzausfall.



Digitaldemenz Nummer zwei: Mit dem Zugang zur Digitalwelt verlieren wir den Zugriff auf unser ausgelagertes Gedächtnis. Ebenso mit der Wortschöpfung bezeichnet wird jene unangenehme Situation, wie sie etwa Navinutzer ohne funktionierendes GPS erleben. Plötzlich, ohne ein technisches Substitut für die Kulturtechnik des Den-richtigen-Weg-Findens versuchen sie sich zu erinnern: Wo war das noch gleich?

