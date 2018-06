In Maschinen bauen wir immer ein Stück von uns selbst mit ein, meint ZEIT-Redakteur Gero von Randow, 61. Und das hat überraschende Effekte. © Nicole Sturz/Cornelia Pflüger

Wie wäre es wohl, wenn sich winzige Roboter selbständig zu beliebigen Gebilden formen könnten, zu einem Stuhl etwa, zu einem Kraftwerk, einem großen Roboter oder einer Katze?

Robotiker, Informatiker und Biologen gehen dieser Idee seit rund 30 Jahren nach, auf verschiedenen Wegen. Der Grundgedanke ist fast immer der, dass elementare, simpel gestrickte Einheiten miteinander Daten austauschen und ihre Aktionen koordinieren, vorzugsweise mit jeweils nur wenigen Nachbarn. Dafür gibt es natürliche Vorbilder, etwa die Kooperation unter sozialen Insekten sowie mathematische Modelle wie Conways Game of Life.

Die beteiligten Forscher sprechen mal von "programmierbarer Materie", dann von "Nanorobotern" oder auch von "Claytronics". Doch seltsam, immer wenn – wie gerade jetzt – ein Artikel über das Thema erscheint, winken ansonsten sehr kluge Menschen ab. Entweder sagen sie: Kennen wir doch, alter Hut. Oder aber: Da gibt es so viele ungelöste Probleme des Energieverbrauchs, der Reibung, der Stabilität, das ist doch alles Zukunftsmusik. Beide Einwände verankern das Thema weit weg von der Gegenwart, nämlich in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das ist schade, denn es nimmt ihm das Provozierende, das in ihm steckt.

Nachdenken statt Wegdenken!

Der erwähnte Artikel stammt aus seriöser Quelle. Er zeigt ganz gut: Während die Bescheidwisser ihre Positur einnehmen, geht die Forschung davon unbeeindruckt den Möglichkeiten nach, dass der Mensch eines Tages dem Staub befehlen kann, Welt zu werden. Bis dahin wird noch Zeit vergehen, aber die sollten wir anstatt zum Wegdenken lieber zum Nachdenken nutzen. Und zwar nicht bloß über das Schulaufsatzthema "Chancen und Risiken", sondern über das, was eine solche Technik bedeuten würde.

"Bedeuten"? Das ist wieder so ein Wieselwort, das an der Stelle steht, wo eigentlich ein Gedanke seinen Platz hätte. Formulieren wir ihn so: Technik ist stets auch ein Zeichen, sie deutet auf irgendetwas (treue Leser dieser Kolumne kennen diese Denkfigur). Worauf also würde "programmierbare Materie" deuten?

Sie würde in reinster Form zeigen, was in jeder Technik steckt: Magie. Natürlich nicht in dem Sinne, dass Übernatürliches im Spiel sei. Zu den Grundannahmen des technischen Zugangs zur Welt zählt ja gerade die Abwesenheit des Übernatürlichen (übrigens nicht dessen Nichtexistenz, über die dürfen wir unterschiedlicher Meinung bleiben). Nein, in einem anderen Sinn: Technik erweitert den Möglichkeitsraum. Sie ist also eine Bewegung, die dem Möglichen etwas hinzufügt, das vorher unmöglich war. Und just dieser Vorgang gibt ihr den magischen Charakter. Ich erinnere mich an ein Märchen, das mich in der Kindergartenzeit ängstigte, weil es da einen Zauberer gab, der mithilfe seines Spiegels alles sehen konnte, was sich in der Welt zutrug. Heute habe ich selbst so einen Spiegel, er heißt iPad.

Programmierbare Materie wäre noch magischer, als es das iPad ist, das deutet bereits ihr Name an. Der Geist haucht der Materie Form ein. Schöpfung also. Anlass für einen kleinen Ausflug in die Techniktheologie: Es gibt Leute, die werfen der technischen Zivilisation vor, sich göttliche Kräfte anmaßen zu wollen. Als wenn die Menschen nicht seit je am Gehäuse des Schicksals gerüttelt, ihre Welt umkonstruiert und Neues geschaffen hätten. Und was wäre das für ein Allmächtiger, gegen dessen Willen die Menschen etwas errichten könnten?

Zurück auf die Erde. Nehmen wir einmal an, die programmierbare Materie existierte bereits. Was, wenn sie sich nicht bloß zu Stühlen, Kraftwerken, Robotern oder Katzen formieren würde, sondern vielmehr zu einer ganzen Welt? Das könnte man sich zum Beispiel so vorstellen, dass die neugeformten Gebilde in die hergebrachte Welt diffundieren, unmerklich vielleicht, ununterscheidbar womöglich von den anderen Dingen oder gar Lebewesen. Denkbar auch, dass neben diese Gebilde neuartige treten, nie dagewesene, bis dass die Welt eine ganz andere geworden ist. Vielleicht eine, in der menschliche Individuen und ihre Gesellschaft nur ein Sonderfall der autonomen Systeme und der Netze sind, aus denen die Welt besteht.

Das ist jetzt schon der Fall? Stimmt.

Aber die Menschheit hat sich aus der sie ursprünglich einhüllenden Natur herausgearbeitet, steht ihr heute in größerer Autonomie gegenüber als zu Beginn, weshalb manche Theoretiker vom "Anthropozän" sprechen, dem Zeitalter also, in dem der Mensch über Wohl und Wehe des Ganzen entscheidet. Das indes könnte wieder anders werden, wenn eine aus intelligenten Systemen bestehende Welt zu einer Art Großroboter wird, in dem unsereins nur eine Nebenrolle spielt. Und was heißt schon "unsereins"; programmierbare Materie würde gleichermaßen in unser Inneres dringen, von Fuß bis Kopf. Zunächst mit medizinischer Erlaubnis (automatisierte Drüsen, Arterienreiniger), dann zum Zweck der Selbstverbesserung (Muskel- und Denkverstärker) – bis es ein Selbst im ursprünglichen Sinne nicht mehr gibt.

Weit weg, aber denkbar. Also sollten wir es auch denken, ohne gleich einen Schreck vor dem Fiktionalen zu bekommen.

Surren, blinken, leben Surren, blinken, leben Schrauben, Kunststoffteile, Platinen und Programme – in Kombination wird daraus Technik. Doch das ist noch nicht alles. Technik hat auch immer etwas Vermittelndes: Einer hat sie hergestellt, ein anderer wendet sie an. Und im besten Fall befriedigt sie ein Bedürfnis, löst ein Problem und macht unser Leben leichter. Jede Technik ist also auch ein Kommunikationsmittel. Sie stellt ein gesellschaftliches Verhältnis her. Wie offen, flexibel, emotional, prüde oder diktatorisch eine Gesellschaft ist, zeigt sich immer auch an den Geräten, die sie baut und an der Art, wie sie benutzt werden. Neue Maschinen verändern ihrerseits Normen, Umgangsformen, Gewohnheiten. Sie revolutionieren zum Beispiel die Art, wie wir sprechen oder reisen, wie wir schreiben oder wohnen. Wir machen nicht nur Technik, sondern sie macht auch etwas mit uns. Darüber schrieb Gero von Randow in der Wissen-Kolumne "Surren, blinken, leben". Alle Folgen lesen Sie hier.

Zumal wir vom Extremen, das hier zugegebenermaßen ausgemalt wird, Rückschlüsse auf das vermeintlich Normale ziehen können. Denn sind wir wirklich so weit vom Leben in programmierten Welten entfernt, die bereits ein gewisses Maß an Autonomie haben?



Wenn ich beispielsweise einen Flughafen aufsuche, muss ich immer an einen Ausspruch des britischen Schriftstellers Samuel Butler (1835-1902) denken: "Eine Henne ist bloß die Art, wie ein Ei ein anderes Ei hervorbringt." Wir heutigen Menschen können auch, und sei es nur, um den Blickwinkel zu ändern, als eine Art betrachtet werden, wie eine Maschine eine andere hervorbringt.

Zum Schluss ein Versprechen: Beim nächsten Mal geht es um sehr konkrete Sachen, um Schrauben, Muttern und Drehmomentschlüssel.