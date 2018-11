Ein amerikanischer Arzt hat sich in Liberia mit dem gefährlichen Ebola-Virus infiziert. Der 33-jährige Mediziner habe bei sich selbst die typischen Symptome festgestellt und sich in eine Isolierstation begeben, teilte seine Hilfsorganisation Samaritan's Purse mit. Ein Ebola-Test sei positiv ausgefallen. Der Arzt wird in der liberischen Hauptstadt Monrovia behandelt.

Kent Brantly hatte in einer Krankenstation für Ebola-Infizierte in Monrovia gearbeitet. Er habe sich konsequent an die Sicherheitsvorschriften gehalten; es sei unklar, wie es zu der Ansteckung gekommen ist, teilte Samaritan's Purse mit. Seine Frau und zwei Kinder hätten zeitweise mit ihm in Afrika gelebt, seien aber in den USA.

Ebola, eine ansteckende Krankheit mit oft tödlichem Ausgang, breitet sich derzeit in Westafrika aus. Liberia ist neben Guinea und Sierra Leone eines der Länder, die seit dem Frühjahr dagegen kämpfen. Vor wenigen Tagen wurde zudem der erste Ebola-Todesfall in Nigeria bekannt, dem bevölkerungsreichsten Land in Afrika. Bislang hat die Weltgesundheitsorganisation in Westafrika 672 Ebola-Tote gezählt.

Das Virus löst eine infektiöse Fiebererkrankung aus, die von Blutungen begleitet wird. Mehr als die Hälfte der Infizierten stirbt. Die Wahrscheinlichkeit, an Ebola zu sterben, liegt je nach Erregerstamm bei bis zu 90 Prozent. Die Kranken leiden an Durchfall, Erbrechen, hohem Fieber sowie inneren und äußeren Blutungen. Ebola überträgt sich unter anderem durch Körperkontakt. Eine gezielte Therapie oder Impfung gibt es nicht.