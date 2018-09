In Maschinen bauen wir immer ein Stück von uns selbst mit ein, meint ZEIT-Redakteur Gero von Randow, 61. Und das hat überraschende Effekte. © Nicole Sturz/Cornelia Pflüger

Zufälle gibt's! Meine Lieblingszeitschrift Technology and Culture widmet ihre jüngste Ausgabe ausgerechnet der Geschichte des Automobilklangs – ein Thema, das in dieser Kolumne bereits mehrmals auftauchte. In der Zeitschrift schreiben Technikhistoriker über ihre jüngsten Forschungsergebnisse; besonders angetan hat es mir ein Artikel von David Z. Morris über "Boom Cars", deren Lautsprecheranlagen ganze Stadtareale mit höllenlautem Hip-Hop beherrschen.

Interessant wird die Angelegenheit durch den Kontext, so ist das eben mit Technik.

Ursprünglich nämlich waren fast alle Autos offen, sie waren sozusagen Cabrios. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, als Elektro-, Gas-, Dampf- und Benzinautos noch miteinander konkurrierten, machten die Benziner den größten Lärm. Es galt als recht männliches Abenteuer, auf ihnen zu reiten, und deshalb setzten sie sich schließlich durch, so war die damalige Gesellschaft nun einmal.

Sie fuhr also los. Ins Abenteuer. Offen. Wind und Wetter, Krach und Gestank, egal, der Fahrer musste hindurch. Er konnte sich zur Belohnung an erfrischendem Fahrtwind, wärmenden Sonnenstrahlen, singenden Vögeln und dem Duft von Wiesen und Wäldern erfreuen – alles Gründe, weshalb Leute wie ich auch heute am liebsten offen fahren (und zwar möglichst nicht in solchen Cabrios, deren Windschutzscheiben plus Windschott schon wieder eine Art Glaskuppel bilden).

In den Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts änderte sich, zunächst in Amerika, der Klassencharakter des Autofahrens radikal. Nun nämlich war das Auto in finanzieller Reichweite der Massen, und die wollten nicht das Abenteuer der "Herrenfahrer" (so nannte man es in Deutschland tatsächlich), sondern den Familienausflug, ja mehr noch, die großen Ferien. Zelt und Konservendosen gepackt, und los ging's, und zwar im geschlossenen Wagen, der auch längere Zeit durch Schlechtwetter fahren konnte.

Surren, blinken, leben Surren, blinken, leben Schrauben, Kunststoffteile, Platinen und Programme – in Kombination wird daraus Technik. Doch das ist noch nicht alles. Technik hat auch immer etwas Vermittelndes: Einer hat sie hergestellt, ein anderer wendet sie an. Und im besten Fall befriedigt sie ein Bedürfnis, löst ein Problem und macht unser Leben leichter. Jede Technik ist also auch ein Kommunikationsmittel. Sie stellt ein gesellschaftliches Verhältnis her. Wie offen, flexibel, emotional, prüde oder diktatorisch eine Gesellschaft ist, zeigt sich immer auch an den Geräten, die sie baut und an der Art, wie sie benutzt werden. Neue Maschinen verändern ihrerseits Normen, Umgangsformen, Gewohnheiten. Sie revolutionieren zum Beispiel die Art, wie wir sprechen oder reisen, wie wir schreiben oder wohnen. Wir machen nicht nur Technik, sondern sie macht auch etwas mit uns. Darüber schrieb Gero von Randow in der Wissen-Kolumne "Surren, blinken, leben". Alle Folgen lesen Sie hier.

Nur leider war er sehr laut. Im Innenraum reflektierte sich der Schall allenthalben, die nunmehr größere Blechfläche vibrierte, überraschende Resonanzen traten auf – weshalb bereits in den Dreißiger Jahren das Sounddesign geboren wurde. Sein Ideal war das Auto als Wohnzimmer. Und ist es geblieben. Der Innenraum unterm Autohimmel: ein Heim, in das kein Krach eindringt. Der "neue Zufluchtsort", wie ihn ein aktueller Reklamespot für den Chevrolet Impala anpreist.

Innen leise, außen laut, so ging es einige Zeit, bis in Amerika und Europa die Gesetze den Lärm begrenzten. Und mittlerweile sind, seit Jahrzehnten schon, Schallvermeidung und Schalldämpfung Entwurfsziele erster Ordnung.

Da sind noch die bösen Buben

Klang ist räumlich und kann daher ein Mittel sein, ein Revier zu markieren, also einen Machtanspruch anzumelden. Wir kennen das von Kirchenglocken oder Muezzin-Lautsprechern, die nicht nur die Schäfchen rufen, sondern zugleich ein Areal besetzen. Wir kennen es auch von manchem Motorrad- oder Auto-Auspuff, der so konstruiert ist, dass er möglichst kraftvollen Lärm macht. Glocken, Muezzine, Auspuffe, das kann alles seinen ästhetischen Reiz haben. Wir wohnen beispielsweise neben einer katholischen Kirche, und das sakrale Gedröhn macht uns Spaß; andernorts habe ich einmal fünf Muezzine bei Sonnenuntergang um die Wette singen hören (zwischendurch Gewehrschüsse), das klang exotisch; Motorengeräusch schließlich kann ebenfalls aufregend sein, weshalb die Porsche Sound Nacht regelmäßig einen Zuffenhausener Saal füllt.

Auspuffgeboller ist der Klassiker unter den Signalen, mit denen Männer (es sind fast immer Männer) zeigen wollen: Hoppla, jetzt komm' ich. Das ist manchmal nur noch komisch. Ich muss oft lachen, wenn mir martialisch aufgeputzte Opas auf ihren Harleys entgegenknattern (ungelogen: vor wenigen Tagen ausgerechnet in Müritz an der Knatter, doch, im Ernst!).

Aber das ist noch gar nichts gegen die Boom Cars. Von denen gibt es zwei Sorten.