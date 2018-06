Elektrotattoo, das/die -s

aus Elektronik und Tätowierung

Kinder lieben Anker, Totenköpfe oder Superhelden auf dem Unterarm. Eltern trösten sich mit dem Gedanken, dass solcher Körperschmuck binnen ein, zwei Tagen von selbst verschwin det – abgerieben oder weggeschwitzt.

Einen beträchtlichen Teil ihrer Coolness verdanken diese bunten Aufkleber wohl der nicht ganz zutreffenden Bezeichnung als Abzieh-Tattoo. Um eine temporäre Tätowierung handelt es sich ja nicht, geht doch kein Tropfen Farbe unter die Haut, sondern nur darauf. Aber Tattoo klingt eben toller als Aufkleber.

Ähnlich ist es beim Elektrotattoo, einer Innovation aus der Schnittmenge von Mode, Materialwissenschaft und Medizin: Hier tragen Wissenschaftler simple elektronische Schaltungen in Briefmarkengröße auf die Unterarme von Patienten auf. Leiterbahnen und Schaltelemente bestehen aus flexiblen, leitfähigen Kunststoffen.

Einfache Sensoren, etwa um den Puls oder die Körpertemperatur zu überwachen, existieren bereits als Prototypen. Und so viel muss man ihnen zugestehen: Erstens kommen sie ohne Kleber aus, zweitens ist ihr Material wasserlöslich. Sie verschwinden mit der Zeit also ganz von selbst. Es wäre daher nicht nur weniger cool, sondern auch noch unzutreffender, würde man statt von Elektrotattoos schnöde von elektronischen Heftpflastern sprechen.



