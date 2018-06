Liberia will mithilfe der Armee gegen die noch stärkere Verbreitung der Ebola-Epidemie kämpfen. Mit Ausrufung des Notstands haben Soldaten die Hauptstadt Monrovia von den von Ebola betroffenen Gebieten abgeriegelt. In der an Sierra Leone angrenzenden Provinz Grand Cape Mount saßen Hunderte Menschen fest, weil die Zufahrtstraßen in die Hauptstadtregion abgesperrt waren.

Auch in anderen als Risikogebiete eingestuften Regionen wurde die Militärpräsenz erhöht. Soldaten sollen an strategischen Kontrollpunkten stationiert werden, um die Bewegungen der Menschen zu beobachten und sie dazu zu ermuntern, nicht von einem Landesteil in den anderen zu reisen. Die rasche Ausbreitung des tödlichen Virus erfordere "außerordentliche Maßnahmen, um das Überleben des Staates sicherzustellen", sagte Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf.



Verteidigungsminister Burnie Samuka sagte, die Operation Weißer Schutzschild werde 90 Tage andauern. Um eine weitere Ausbreitung der Epidemie zu verhindern, sollen zudem die Stadt Gbakedou nahe der Grenzen zu Sierra Leone und Guinea unter Quarantäne gestellt werden.



In Sierra Leone, wo der Ausnahmezustand vergangene Woche ausgerufen wurde, setzte die Armee rund 800 Soldaten zur Durchsetzung von Quarantäne-Maßnahmen in Krankenhäusern mit Ebola-Patienten ein. Die Städte Kailahun und Kenema im Osten des Landes wurden unter Quarantäne gestellt. Polizei und Armee sicherten den Medizinern den Zugang zu Infizierten, sagte ein Regierungssprecher. Landesweit wurden auf Anordnung der Behörden Nachtclubs und Kinos geschlossen.

Den Gesundheitsbehörden der bislang betroffenen Länder wurden schon mehr als 1.600 Fälle von Ebola oder Ebola-Verdacht gemeldet, mehr als 900 Menschen starben. Das Virus hatte sich seit Anfang des Jahres von Guinea aus verbreitet. Besonders schwer betroffen sind Guinea, Sierra Leone und Liberia.