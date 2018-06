Spätestens seit heute gelten diese vier als die herausragendsten Mathematiker der Welt: Chaosforscher Artur Avila, Zahlentheoretiker Manjul Bhargava, Stochastiker und Physiker Martin Hairer und die Geometrie-Forscherin Maryam Mirzakhani wurden mit der Fields-Medaille geehrt – der höchsten Auszeichnung in der Mathematik.

Zwei bis vier dieser Medaillen, die auch als Nobelpreise der Mathematik bezeichnet werden, vergibt die Internationale Mathematische Union (IMU) alle vier Jahre. In diesem Jahr fand die Verleihung auf dem Mathematiker-Kongress IMC in Seoul, Südkorea, statt. Die Preisträger werden neben der mit dem Kopf von Archimedes verzierten Medaille ein Preisgeld von 15.000 kanadischen Dollar erhalten.

Ganz anders als typische Nobelpreisträger sind Fields-Medaillen-Gewinner nie älter als 40 Jahre. Der Begründer des Preises, John Charles Fields, setzte diese Altersgrenze. Sein Ziel: Mit einer Ehrung inklusive Finanzspritze junge Forscher anspornen, anstatt sie nur für getane Arbeit zu ehren.



Die Preisträger 2014 im Kurzporträt:



Artur Ávila ist mit dem höchsten Preis der Mathematik ausgezeichnet worden. Er arbeitet mit dynamischen Systemen und mathematischer Physik, wie der Spektraltheorie von Schrödingeroperatoren.

Artur Avila (35) von der Universität Pierre und Marie Curie in Paris lieferte neue Erkenntnisse zum Feigenbaum-Szenario, das beim Übergang von periodischem Verhalten zum Chaos auftreten kann.

Das lässt sich zum Beispiel an den Zeitabständen zwischen zwei Tropfen aus einem Wasserhahn beobachten. Ist das Leck klein, fallen die Tropfen in regelmäßigen Abständen. Ist es größer, ist keine Periodizität erkennbar, sondern die Folge der Zeitabstände verläuft chaotisch. Bei einer bestimmten Hahnstellung dazwischen befindet sich das System nicht nach jedem Tropfen wieder im selben Zustand, sondern erst nach jedem zweiten.







Manjul Bhargava hat die Fields-Medaille für seine bedeutenden Beiträge zur Zahlentheorie bekommen.

Manjul Bhargava (40) von der Princeton-Universität hat 200 Jahre alte Probleme gelöst, die bestehen, seit der Mathematiker Johann Gauß 1801 die algebraische Zahlentheorie begründete. Bhargava entwickelte ein System, um einige bis dato nicht nachvollziehbare Gaußsche Gesetze zu erklären. Und er fügte ihnen 13 weitere hinzu.

Die Zahlentheorie, die nur ganze Zahlen benutzt, galt lange als unnütz in praktischen Alltagsanwendungen. Heute aber ist sie für die Rechenprozesse von Computern unerlässlich, weil dabei ganze Zahlen zu digitalen Informationen gebündelt werden. Die Zahlentheorie ermöglicht etwa die Codierung von Informationen und somit für die Sicherung von Informationen im Internet.



Martin Hairer erklärt, wie Papier verbrennt. Dafür bekommt er die höchste mathematische Auszeichnung.

Martin Hairer (38) von der Universität Warwick beschäftigt sich mit stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Solche Gleichungen berücksichtigen die Erkenntnis, dass ein dynamischer physikalischer Vorgang – wie etwa fließendes Wasser – meist nicht sicher berechenbar ist, weil er zufallsbedingten Schwankungen unterliegt. Für diese Situationen kennt man oft keine geschlossene Formel, sondern nur lokale Zusammenhänge, etwa zwischen Ort und Geschwindigkeit.

Der promovierte Physiker Hairer entwickelte als Erster relativ leicht nachvollziehbare Gleichungen, die solche Zufallselemente berücksichtigen und annähernd korrekte Ergebnisse liefern.



Maryam Mirzakhani ist auf dem Gebiet der Geometrie und der dynamischen Systeme unterwegs. Für ihre Arbeit hat die International Mathematical Union sie nun ausgezeichnet.

Maryam Mirzakhani (37) von der Stanford-Universität forscht im Bereich der riemannschen Geometrie. Mithilfe dieser im 19. Jahrhundert von Bernhard Riemann begründeten Theorie lassen sich Winkel, Längen, Abstände und Volumen messen.



In einem riemannschen Raum gelten überraschende Gesetze: So sind die kürzesten Strecken zwischen Punkten nicht zwingend Geradenstücke, sondern können gekrümmt sein. Was Mirzakhani erforscht, ist auch im Zusammenhang mit Albert Einsteins Relativitätstheorie entscheidend.

Neben den vier Medaillen wurden auf dem internationalen Mathematiker-Kongress drei weitere Preise verliehen: Der Carl-Friedrich-Gauß-Preis für Beiträge zur Angewandten Mathematik ging an Stanley Osher (72) von der University of California, den Rolf-Nevanlinna-Preis für Beiträge zur Theoretischen Informatik erhielt der Informatiker Subhash Khotvon von der Universität New York, die Chern-Medaille konnte der Mathematiker Phillip Griffiths (75) vom Institute for Advanced Study in Princeton entgegennehmen.

Ein Novum gab es dieses Jahr: Mit der iranisch-amerikanischen Mathematikerin Maryam Mirzakhani hat die geheime Kommission aus der Mathematiker-Elite erstmals eine Frau ausgezeichnet. An der Spitze der IMU sitzt schon seit einigen Jahren eine Forscherin: 2010 wurde die Amerikanerin Ingrid Daubechies Präsidentin der Organisation.