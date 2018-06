Kraniche, Frösche, Schiffchen – mit der japanischen Papierfaltkunst Origami lassen sich aus einem öden Blatt Papier viele schöne Kunstwerke schaffen. Die schier unendliche Zahl der Möglichkeiten hat ein Forscher-Team um den Ingenieur Sam Felton von der Harvard-Universität in Cambridge inspiriert: Sie haben einen Roboter erfunden, der sich selbst zusammenfalten und eigenständig loslaufen kann (Felton et al., 2014).

Die flexible Maschine besteht aus Papier und dem Kunststoff Polystyrol, aus dem beispielsweise auch CD-Hüllen gemacht werden. Im Zentrum trägt der Roboter einen elektronischen Schaltkreis, das Hirn des Konstrukts.

Soll der Roboter sich zusammenbauen oder genauer gesagt falten, erwärmt der Schaltkreis spezielle Punkte in der Papier-Polystorol-Platte auf rund 100 Grad Celsius. Nach und nach dehnt sich das Material an diesen Stellen aus und knickt dann in zuvor festgelegten Winkeln ab. Schon entsteht aus einer flachen, zweidimensionalen Platte ein dreidimensionales, voll funktionierendes Maschinchen.

In der Studie und in den zugehörigen Pressemitteilungen diskutieren die Forscher eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für den neu entwickelten Faltroboter. Denkbar seien zum Beispiel Satelliten, die zusammengepresst in den Weltraum geschickt werden und sich dort aufbauen. Die Rede ist gar davon, dass derlei Roboter nach Erdbeben in kleine Hohlräume geschickt werden und nach Verschütteten suchen könnten.

Es ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass der derzeitige Prototyp – oder einer seiner baldigen Nachfolger – derart komplexe Aufgaben übernimmt. Der Origami-Bot robbt in den veröffentlichten Videos mit seinen zwei Motoren eher umher, als dass er sich flüssig bewegen könnte. Flink ist der Faltroboter ebenfalls nicht; seine Höchstgeschwindigkeit beträgt gerade einmal 0,2 Kilometer pro Stunde.



Roboterinsekten aus Plastik gab es schon in den Neunzigern

"Trotzdem glaube ich, dass dieser Ansatz relevant ist", erklärt Jörg Raczkowsky, Robotik-Forscher am Karlsruher Institut für Technik. Es gäbe tatsächlich viele Anwendungsbereiche. "Andere Forscher versuchen, auf ähnliche Weise kleine Maschinen zu entwickeln, die sich in den Körper einschleusen lassen und sich dort dann selbst zusammenbauen."



Neu ist Feltons Ansatz in der Tat nicht. Japanische Forscher hatten bereits in den Neunzigern versucht, künstliche Roboterinsekten aus Plastik nach einer ähnlichen Methode zu bauen. Auch gibt es andere Materialien, die sich daran "erinnern" können, wie sie zuvor geformt waren (Lendlein&Langer, 2002). So werden bereits heute für chirurgische Operationen teilweise Fäden genutzt, die sich selbstständig zusammenknoten, wenn sie sich erwärmen.

Der Hauptentwickler des neuen Roboters betont, die Leistung des Origami-Roboters bestehe vor allem darin, ein vollfunktionierendes Gerät zu sein: "Wir haben ein komplettes elektromechanisches System entworfen, das in eine flache Platte eingebettet wurde", sagt Felton.

Er ist überzeugt vom Erfolg seiner Maschine. Da passt es gut, dass die Forscher eine 3D-Designsoftware namens Origamizer entwickelt haben. Die sei dazu geeignet, nun wesentlich schneller weitere Faltroboter zu kreieren, schreiben Felton und seine Kollegen. Gut möglich also, dass bald eine ganze Schar von faltbaren Maschinen durch die Robotik-Labore wuselt.