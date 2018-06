1931 erprobten der Psychologe Winthrop Kellogg, seine Frau und sein zehn Monate alter Sohn Donald das Zusammenleben mit einer siebeneinhalb Monate alten Schimpansin. Titel und Ziel des Experiments: "Humanizing the Ape". Wenn "Wolfskinder" sich wie Wölfe verhielten, musste Gua sich dann nicht wie ein Menschenkind entwickeln? Der Versuchsaufbau schrieb vor, dass Gua stets wie ein Mensch und nie wie ein Tier oder gar Haustier zu behandeln sei. Donald und Gua wurden im Partnerlook gekleidet, im Kinderstuhl gefüttert, gebadet und so weiter.

In der Tat: Gua lernte, aufrecht zu gehen, mit dem Löffel zu essen und sogar, menschliche Sprache zu verstehen. Allein Kelloggs Hoffnung, dass sie auch zu sprechen begänne, erfüllte sich nicht. Donald war in dieser Hinsicht lernfähiger. Wie Gua verzichtete er bald auf Sprache und brachte seine Bedürfnisse kreischend, grunzend und bellend zum Ausdruck. Auch ging er gern auf allen Vieren und kaute an Schuhen. Kellogg brach das Experiment nach zehn Monaten ab.

Haben Affen Kultur? Es gibt zahlreiche Beobachtungen, wie Affen und andere Tiere neu erlernte oder selbst erfundene Kulturtechniken an die nächste Generation weitergeben. Einem Schimpansen ist es trotzdem vergleichsweise egal, wie die anderen etwas machen – solange er nur ebenfalls an sein Ziel kommt. In Sachen Nachahmung macht dem "Herdentier Mensch" (Friedrich Nietzsche) kein Affe etwas vor.

Imitation gilt als primitiv

Übermäßig stolz scheinen wir auf diese Besonderheit nicht zu sein. Wir sprechen von "Nachäffen", nicht von "Nachmenschen". Imitiation gilt als primitiv, als Verhaltensweise von Tieren, Kindern oder eben "Wilden". Über Letztere sagte Darwin, dass sie alle "im ungewöhnlichen Maße die Fähigkeit zur Nachahmung zu besitzen scheinen".

Bettina Suleiman ist Schriftstellerin und wurde 1978 in Dessau geboren. Am 15. September erscheint ihr erster Roman "Auswilderung".

Unter "Kultur" verstehen wir das von uns selbst Gestaltete und Umgestaltete. Wenn Tiere mehr gestalten und weniger imitieren als der Mensch: Warum wird die Existenz einer Tierkultur dann so häufig bestritten? Vielleicht, weil wir Menschen im Vorteil sind, was die Verbreitung kultureller Leistungen angeht. Ist dieser Vorteil aber auch ein Vorzug? Dawkins nutzte Beethovens Symphonien, um seine Wortschöpfung der "Meme" zu erklären, kulturelle Varianten von "Genen". Knapp vierzig Jahre später drängen sich zum Stichwort "Meme" Kulturkörperchen ganz anderer Couleur auf.

Will man ein Buch schreiben und nicht nur von Grumpy Cat und MH 370 erzählen, müssen alle Einflüsse die gleichen Chancen haben, nach vorn zu treten, und dazu müssen sie sich erst mal im Hintergrund befinden. Da wir das Imitieren nicht lassen können, ist Sorgfalt beim Kulturkonsum ratsam. Oder man folgt zuweilen Nietzsches Rat und wählt "die freie muthwillige leichte Einsamkeit".



Am 15. September ist der erste Roman der Autorin Bettina Suleiman im Suhrkamp Verlag erschienen. In "Auswilderung" experimentiert die Forscherin Marina für ein Millionenprojekt der UN mit Gorillas auf einer Insel im Roten Meer. Die Tiere wachsen wie Menschen auf, doch sollten sie dieselben Rechte haben? Was wären die Konsequenzen? In Anlehnung an den Roman hat die Autorin fünf Essays verfasst, die ZEIT ONLINE exklusiv veröffentlicht. Die Themen: Tierkunst, Konditionierung, Ein Tier sein wollen, Arbeitsmoral und Selbstausbeutung in der Wissenschaft.