Bontuit, das/die -s

aus Bonmot und Tuit (klangsprachlich für Tweet)

Ein Bonmot ist meist keines, sondern mehrere. Denn wörtlich aus dem Französischen übersetzt wäre es ja bloß ein "gutes Wort", mit dem sich jemand im Gespräch hervortut. Tatsächlich benötigen aber auch hochkultivierte Plauderer für einen geistreichen Einwurf, eine witzige, paradoxe oder mehrdeutige Bemerkung mindestens ein paar Worte. Als Bezeichnung ist das Bonmot also gar nicht so passend, es klingt nur einfach schön.

Dann aber darf man auch hemmungslos damit spielen! Genau das hat der Wortistik-Blogger der taz, Detlef Gürtler, getan. Er erfand eine neudeutsche Bezeichnung für ein getwittertes Bonmot, das Bontuit. Besonders hübsch daran ist, dass der hässliche Wortbestandteil angelsächsischen Ursprungs dabei verlautschriftlicht wurde (Tweet zu Tuit). Ein französischer Anteil blieb hingegen erhalten (wohl alleine schon um die unaussprechliche Kompletteindeutschung Guttuit zu vermeiden).

Darüber hinaus hat dieser Neologismus die elegante Eigenschaft, als Bezeichnung passender zu sein als sein Vorbild: Zwar setzt Twitter mit 140 Zeichen pro Nachricht einen engen Rahmen. Aber der genügt kultivierten Digitalflaneuren, um ihre Geistesblitze in ein paar Worte zu fassen. Anders gesagt: Ein Bonmot ist meist keines, ein Bontuit hingegen ist sicher einer.

Für weitere Folgen der Kolumne "Worte von morgen" klicken Sie bitte auf das Bild.

