Die US-Seuchenschutzbehörde CDC hat vor einer drastischen Ausbreitung der Ebola-Epidemie in Westafrika gewarnt. Laut ihren Berechnungen könnte die Zahl der Infizierten bis Ende Januar 2015 auf 1,4 Millionen steigen. (Meltzer et al., 2014) Die Behörde geht davon aus, dass die Dunkelziffer der Erkrankten deutlich höher ist als bisher angenommen.

In dem Computermodell "EbolaResponse" berücksichtigen die Forscher die Zahl der nicht gemeldeten Fälle mit dem Faktor 2,5. Bis Ende September würde die Zahl der Infizierten in Westafrika so auf 21.000 steigen. In Liberia verdoppelt sich die Zahl der gemeldeten Fälle derzeit alle 15 bis 20 Tage, in Sierra Leone alle 30 bis 40 Tage, heißt es in dem Bericht. Bis Ende Januar kommenden Jahres könnten sich laut den Berechnungen 550.000 bis 1,4 Millionen Menschen mit Ebola angesteckt haben.

Die Seuchenschutzbehörde räumte allerdings ein, dass die Vorhersage auf Erhebungen aus dem August basiert – bevor die USA und andere Länder ihre Hilfen für die Krisengebiete stark aufgestockt hatten. Sofortige umfangreiche Hilfe könne eine schnelle Wendung herbeiführen und zu einer Senkung der Infektionsrate führen. Wie stark diese sich ausgewirkt hat, ist allerdings unklar.

Fakten zu Ebola Wie ansteckend ist Ebola? Der Ebolaerreger wird durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin sowie Schweiß und Tränenflüssigkeit übertragen. Mediziner sprechen von einer Schmierinfektion. Allerdings kann sich das Virus erst von Mensch zu Mensch verbreiten, sobald Infizierte erste Krankheitssymptome zeigen. Bis dies geschieht, kann es bis zu drei Wochen dauern. Ein Erkrankter infiziert im Durchschnitt bis zu zwei weitere Personen. Die Krankheit verbreitet sich damit langsamer als etwa Masern. In der ersten Phase des Krankheitsausbruchs ähnelt Ebola einer Grippe. Die Erkrankten haben hohes Fieber, Durchfall und Erbrechen, zudem klagen sie über Muskelschmerzen. Im späteren Krankheitsverlauf kommt es häufig zu inneren Blutungen bis hin zum Organversagen, was zum Tode führen kann. Je nach Ebolatyp – es gibt fünf verschiedene Virusspezies – sterben zwischen 60 und 90 Prozent der Betroffenen. Behandlung und Impfstoffe Der Erreger wird mit einer Blutuntersuchung nachgewiesen. Dafür braucht es jedoch spezialisierte Labors. Bislang existiert kein Gegenmittel, Ärzte können bloß die Symptome lindern. Sie versuchen zum Beispiel, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, die Nieren zu entlasten und zusätzliche bakterielle Infekte mit Antibiotika zu bekämpfen. An Medikamenten, die spezifisch gegen das Virus wirken, arbeiten Forscher derzeit intensiv. Wo kommt das Virus her? Benannt ist das Ebolavirus nach einem Fluss im Kongo, wo es 1976 zum ersten überlieferten Ausbruch kam. Beim ersten Ausbruch infizierten sich 318 Menschen, 280 starben. Im selben Jahr trat die Erkrankung im benachbarten Sudan auf: Dort starben 151 von 284 Patienten. Dass das Ebolavirus bereits früher im ehemaligen Zaire existierte, zeigte sich 1977. Damals konnte der Erreger im toten Körper eines Arztes nachgewiesen werden, der fünf Jahre zuvor an einer rätselhaften Fiebererkrankung gestorben war, nachdem er die Leiche eines jungen Mannes obduziert und sich dabei am Finger verletzt hatte. Im Jahr 2013 entwickelte sich in den westafrikanischen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone der bisher größte Ebolaausbruch. 11.310 Menschen starben in den folgenden Monaten, fast 29.000 infizierten sich.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) registrierte in Westafrika seit Beginn des Ausbruchs bis zum 22. September 2014 offiziell 5.843 Ebola-Patienten, 2.803 davon waren gestorben. In einer eigenen, aktuelleren Studie (New England Journal of Medicine, WHO Response Team, 2014) – ebenfalls einem Rechenmodell – erwartet die WHO etwa 21.000 Infektionen bis Anfang November.



Die Dunkelziffer Infizierter in Westafrika liegt nach Einschätzung von Forschern deutlich höher. Weil in den betroffenen Staaten keine ausreichende medizinische Versorgung und funktionierende Gesundheitssysteme vorhanden sind, werden bei Weitem nicht alle Fälle erfasst.

In Sierra Leone sind bei einer umfangreichen Untersuchung 130 neue Ebola-Fälle entdeckt worden, weitere 70 Verdachtsfälle würden noch geprüft, meldeten die Behörden. Helfer hatten während einer dreitägigen, landesweiten Ausgangssperre mehr als eine Million Haushalte besucht, um Informationen über Ebola zu verteilen und Infizierte zu ermitteln.