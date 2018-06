In Maschinen bauen wir immer ein Stück von uns selbst mit ein, meint ZEIT-Redakteur Gero von Randow, 61. Und das hat überraschende Effekte. © Nicole Sturz/Cornelia Pflüger

Sie erinnern sich an die Meldung über die Nacktbilder sogenannter Promis, die diese in der Cloud sicher aufbewahrt wähnten und die dann kürzlich trotzdem kursierten? Stellen Sie sich vor, es käme noch schlimmer: So nämlich, dass alles, was Sie je via Internet getan haben, jede Mail, jede aufgerufene Website und was auch immer Sie so getrieben oder gekauft haben, dass das alles eines Tages wiederkehrt, und Sie dachten, es sei gelöscht. Es kehrt wieder und saust um die Welt.

Ein Über-Wikileak. Man male sich die Folgen aus, die Skandale, Rücktritte, Revolutionen.

Die Menschheit hat sich mit dem Internet etwas geschaffen, wovon sie zuvor nur religiös träumte: ein Etwas, das alles sieht und nichts vergisst. Eine "Kugel, deren Zentrum überall und deren Umfang nirgendwo ist", wie es im Mittelalter hieß: Gott. Der totale Überwacher. Sieht er nicht alles, und lässt er nicht das große Buch führen?

Solcherart sind die Fragen, die Benoît Duteurtre sich gestellt haben muss, bevor er seinen soeben veröffentlichten Roman L'Ordinateur du Paradis schrieb, übersetzt wäre das "Der Computer aus dem Paradies". Die Handlung spielt im Paradies und auf der Erde. Hier unten erschüttert ein Zusammenbruch der Cloud die Welt, dort oben bedient sich Gott des Internets, um alle Sünder auszuspähen, also uns alle. Mehr sei nicht verraten, das Buch enthält eine überraschende Wendung nach der anderen und ist ein großer Lesespaß.



Kriegt der Allmächtige Konkurrenz?

Es regt auch zu folgender Überlegung an: Woher stammt eigentlich der Furor der Internetkritik, wie er unter Konservativen so verbreitet ist? Vielleicht daher, dass sie die Konkurrenz zur göttlichen Überwachungsmacht wittern. Manchen von ihnen steht fortgeschrittene Technik ohnehin im Verdacht, dem da oben Konkurrenz machen zu wollen, vom Turmbau zu Babel bis zur Atombombe.



Damit erfüllen konservative Technikkritiker durchaus eine nützliche Funktion, denn niemand sonst befragt die Technik danach, ob sie sich nicht übernehme. Hübsch ist sodann die Wendung in Duteurtres Buch, dass Gott sich des Internets bedient. Aber er ist ja auch kein Konservativer.