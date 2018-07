Solarteur, der/die -e



aus Solar und Installateur



Die Suche nach weniger dreckigen Energiequellen, sie bringt nicht nur Forschungszentren voller Ingenieure und Planer hervor. Auch ein neuer Typ Handwerker wird benötigt. Es muss ja schließlich jemand die ganzen Anlagen beherrschen, die da auf kleine Garagendächer und große Stadthallen geschraubt werden.

Fotovoltaikanlagen oder Solarthermen – darum kümmert sich oft ein Solarteur. Die frankophil anmutende Wortschöpfung aus Solar und Installateur suggeriert indes Einheitlichkeit, wo noch große Unterschiede herrschen:



Die Weiterbildung zur "Fachkraft für Solartechnik" können Gesellen ganz unterschiedlicher Lehrberufe absolvieren, etwa Dachdecker, Heizungsbauer, Elektrotechniker oder Sanitärinstallateure. Immerhin existieren einheitliche Vorgaben für ihre Ausbildung und der Titel ist ein geschützter Begriff. Damit kein solarer Amateur auf die Idee kommt, sich Solarteur zu nennen.

Worte von morgen

