Immer deutlicher zeigt sich inzwischen aber auch, dass das Virus den Patienten noch Monate, gar Jahre nach der Infektion zusetzen kann.

Am eigenen Leib erlebt hat das der US-amerikanische Arzt Ian Crozier, der 2014 mit der WHO Ebola-Patienten in Sierra Leone behandelt und sich dabei selbst angesteckt hatte. Wenige Monate nachdem er eigentlich genesen und aus dem Krankenhaus in den USA entlassen worden war, fing sein linkes Auge an zu schmerzen. Er hatte Schwierigkeiten, klar zu sehen, der Kopf schmerzte, ihm wurde übel.

“Der Augeninnendruck hatte sich bei mir mehr als verdoppelt”, berichtet Crozier in einer Dokumentation des Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten der US-Army. Ein Arzt nahm Augenwasser ab und machte eine überraschende Entdeckung: Das Virus war dort – Monate nach der Infektion – noch immer in sehr hohen Konzentration nachweisbar.

Forscher erklären dies damit, dass das Auge ein Ort ist, an dem das Immunsystem sich anders entwickelt als im Rest des Körpers (EBioMedicine: Shantha et al., 2015). Augenbeschwerden sind aber nicht die einzigen Langzeitfolgen: Auch Gehörverlust, Kopf- und Gelenkschmerzen drohen Ebola-Überlebenden (Lancet: Mattia et al., 2015).