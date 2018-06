Im westafrikanischen Mali ist erstmals ein Fall von Ebola aufgetreten. Ein zweijähriges Mädchen, das kürzlich im Nachbarland Guinea unterwegs gewesen sei, sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Das Mädchen war demnach mit verdächtigen Symptomen im westlichen Kayes ins Krankenhaus eingeliefert worden, einen Tag später lagen die Bluttestergebnisse vor.

"Jeder, der mit dem Mädchen Kontakt hatte, steht unter medizinischer Beobachtung", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Demnach war das Kind kürzlich mit seiner Großmutter in der Stadt Kissidougou im südlichen Guinea unterwegs. Das Land ist neben Sierra Leona und Liberia am schwersten von der jüngsten Ebola-Epidemie betroffen.

Das Gesundheitsministerium in Mali rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Es werde alles getan, um eine Ausbreitung der Krankheit in dem Land zu verhindern. Zugleich forderte es die Bevölkerung auf, nicht unbedingt notwendige Reisen in die betroffenen Länder und Regionen zu unterlassen.