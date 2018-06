Ob Mensch, Tier oder Pflanze – jedes Lebewesen auf der Erde hat DNA, also Desoxyribonukleinsäure. Ein Doppelstrang daraus steckt in jeder Zelle, darauf gespeichert der Code für alle Grundbausteine des Lebens. Des irdischen Lebens jedenfalls. Könnte DNA eine Reise durchs All – bei extremer Hitze, ohne Sauerstoff, unter immensem Druck – überleben, hieße das: Leben, wie wir es von der Erde kennen, könnte sich seinen Weg auf ferne Planeten gebahnt haben.

Forscher von der Uni Zürich haben die Widerstandskraft der DNA jetzt erfolgreich auf die Probe gestellt. Sie hatten DNA-Moleküle an der Außenhülle einer Texus-49-Rakete angebracht, die anschließend zu einem 13 Minuten langen Raumflug ins All startete. Nach der Rückkehr auf die Erde war mehr als ein Drittel der angebrachten Erbsubstanz biologisch noch funktionsfähig, wie die Forscher jetzt berichten. Die wichtigsten Informationen in den Molekülen blieben erhalten – und das, obwohl diese Hitze von bis zu 1.000 Grad Celsius ausgesetzt waren.



"Wir waren völlig überrascht, soviel intakte und funktionell aktive DNA wiederzufinden", sagte Teamleiterin Cora Thiel. Den Forschern war es gelungen, Teile der geborgenen Erbsubstanz nach der Rückkehr auf die Erde in Bakterienzellen und Bindegewebszellen zu übertragen, wo sie ihre Funktion wahrnahmen.

DNA Was ist DNA? DNA ist die aus dem Englischen stammende Abkürzung von Desoxyribonukleinsäure. Im Deutschen spricht man daher auch von DNS. Im Normalzustand kommt sie als Doppelhelix in jeder Zelle des Menschen vor. Auf diesem Strang ist das komplette Erbgut des Menschen als Code aus Basenpaaren gespeichert.

Diese vier Genbausteine – symbolisiert durch die Buchstaben A, T, G und C – sind die Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Deren Buchstaben ergeben einen einzigartigen Code, ganz ähnlich wie die Striche maschinenlesbarer Etiketten im Supermarkt. Was ist RNA? Damit die Informationen der DNA auch umgesetzt werden, muss sie abgelesen werden. Bei diesem Vorgang entstehen Ribonukleinsäuren (RNA), darunter bestimmte Boten-RNA, die den Bau von Proteinen (Eiweiß-Molekülen) regulieren. So werden Informationen aus der DNA im Organismus in die Tat umgesetzt. Proteine wiederum steuern nicht nur die Biochemie des Körpers. Organe, Knochen, Muskeln, Haut und Gewebe des Menschen formen sich, weil Proteine in ihren Zellen das Sagen haben.

Ihre Erkenntnisse stellen die Wissenschaftler online im Magazin Plos One (Thiel et al, 2014) vor. Dass DNA den Aus- und Eintritt in die Erdatmosphäre überstehen kann, heißt für die Forscher: Erbgut, das von etwaigen Lebewesen außerhalb der Erde stammt, und zum Beispiel in Meteoriten steckt, die auf die Erde fallen, könnte noch brauchbar, analysierbar und erforschbar sein. Umgekehrt könnte DNA aus Weltraum-Proben auch irdischen Ursprungs sein – und dann eben noch nicht die Existenz wirklich neuer Lebensformen beweisen.