Der Kosmos und vor allem seine Geschichte kennen zahlreiche Ereignisse, die der Mensch gerade erst zu verstehen beginnt. Eines der größten davon sind Sternenexplosionen.



In den Tiefen des Alls werden fast seit Anbeginn der Zeit Sterne geboren und sterben wieder. Bis wir von ihrer Existenz erfahren, gibt es sie schon nicht mehr. Das optische Echo ihrer Explosionen erreicht uns je nach Entfernung zur Erde mitunter erst Milliarden Jahre nach ihrem Tod. Es ist das Leuchten, dass jede Nacht am Himmel zigfach zu bestaunen ist.

Die höchste Form der Sternenexplosion ist die Hypernova. Nur Sterne mit sehr großer Masse können so enden – ihr Kern muss mindestens dreimal so groß wie unsere Sonne sein. Sie besitzen keine festen Hüllen mehr, nur noch riesige Teilchenwolken wirbeln um das kompakte und hochmagnetische Zentrum, das schwarze Loch. Wie schaffen es diese sterbenden Himmelskörper, ein Licht abzusetzen, das Milliarden Kilometer zurücklegt, bis es uns erreicht?

Harald Lesch von der Universitätssternwarte München erklärt es im Video. Was passiert mit einem Stern in einer Hypernova? Welche Lichtstrahlen gehen von ihr aus? Was unterscheidet die Hypernova von ihrer kleinen Schwester, der Supernova?

ZEIT ONLINE zeigt in Kooperation mit ARD-alpha Folgen von Leschs Sendung alpha-Centauri, die den Phänomenen des Weltalls auf den Grund gehen.