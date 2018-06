Hat unsere Sonne eines Tages die ganzen Wasserstoff- und Heliumvorräte in ihrem Inneren verbraucht, wird sie zusammenbrechen und sich in einen Weißen Zwerg verwandeln. Mit diesem Schicksal ist sie jedoch nicht allein.

Als Weiße Zwerge gelten alle ehemaligen, sonnenähnlichen Sterne, die langsam ausglühen, während sie im Weltall ihre Runden ziehen. Gleich zwei dieser Sternleichen beherbergt das System J0806 im All. Jede davon ist 150.000 Mal so groß wie die Erde. Das Besondere ist, dass sich die beiden Objekte nur mit einem Abstand von 80.000 Kilometern umkreisen. Zum Vergleich: Die mittlere Entfernung zwischen Erde und Sonne beträgt etwa 150 Millionen Kilometer.

Liegen zwei so große Massen so nah beieinander, können sie gar nicht anders, als sich gegenseitig zu beeinflussen. So ist es auch in J0806: Die Weißen Zwerge bremsen sich gegenseitig, während sie umeinander kreisen und rücken dabei immer näher zusammen – jedes Jahr ein bisschen mehr. Je weiter sie sich aufeinander zu bewegen, desto intensiver wird ihre Noch-Fernbeziehung.



Wann also treffen sie aufeinander? Wann verschmelzen sie und was passiert dann? Und warum liegt in diesen Vorgängen der runde Beweis für die Relativitätstheorie? Die Fragen beantwortet der Astrophysiker Harald Lesch im Video.

