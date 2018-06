Ornithopter, der/die -e

aus Ornith (griech. Vogel) und copter (von griech. pterón, Flügel)

Manche Ideen sind groß und alt, aber es bedarf eines Spielzeugs, um sie zu popularisieren. So ist es bei auch bei diesen eigentümlichen Fluggeräten, die statt starren Tragflächen bewegliche Flügel haben – wie Vögel.

Nach demselben Muster wie beim Helikopter ("Spiralflügler") spricht man von Ornithoptern. Aber was heißt hier "man"? Kaum jemand, der je dieses Wort gehört hätte. Das hängt wohl mit der Exotik der Technik zusammen: Schon Leonardo da Vinci hatte sie skizziert, Flugpionier Otto Lilienthal an Prototypen gebastelt.

Aber bis in die Gegenwart hatten es die Vogelflügler – gleich ob bemannt oder ferngesteuert – nicht aus den Forschungslabors heraus geschafft. Wenn bald jedes Kind weiß, was mit Ornithopter gemeint ist, dann liegt das an leichtgewichtigen Spielzeugen, deren Zahl gerade wächst: Styroporkörper und flatternde Plastikflügel verleihen ihnen indes ein Aussehen, das mehr an Libellen als an Vögel erinnert.

