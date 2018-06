Scramjet, der/die -s

aus dem Akronym Scram und Jet (Düse, von engl. to jet, ausstoßen)

Es mag poetisch klingen, dass in einer technisch-kühlen Disziplin wie dem Flugzeugbau von atmenden Bauteilen gesprochen wird. Präziser gesagt von luftatmenden Triebwerken. Damit ist eine Eigenschaft von Düsenflugzeugen gemeint: Sie beziehen den für die Verbrennung des Treibstoffs nötigen Sauerstoff aus der Luft – sie atmen ihn gleichsam ein.

Wenn der Ehrgeiz der Konstrukteure sich allerdings auf besonders hohe Geschwindigkeiten (Hyperschall) richtet, bleibt der konventionellen Technik rasch die Luft weg. Anders als bei einem Gefährt mit Raketenantrieb, für den Brenn- und Sauerstoff in Tanks mitgeführt werden, müsste ein ziviles Hyperschallflugzeug luftatmende Triebwerke besitzen, um als sicher und wirtschaftlich genug angesehen zu werden. Eine Lösung könnte der Scramjet sein, ein Triebwerk, das selbst bei vielfacher Überschallgeschwindigkeit noch genug Sauerstoff für die Verbrennung atmen kann.

Dafür steht die erste Hälfte der Abkürzung Scram (S für supersonic, also Überschall, und C für Combustion, also Verbrennung). Unter Ramjets (oder Athodyden) versteht man Düsen, die ohne bewegliche Teile auskommen. Sie verdichten die angesaugte Luft allein durch ihre Form. Was nach einem eher einfachen Design klingt, bringt in der Praxis viele Schwierigkeiten mit sich: So entstehen extreme Temperaturen. Außerdem funktionieren Ramjets erst ab einem bestimmten Tempo.

Trotz dieser Hürden wird in Amerika und Europa an Hyperschallflugzeugen geforscht, für deren Antrieb Scramjets eingesetzt werden könnten. Solche Flieger werden zwar noch lange Zukunftsmusik bleiben. Doch sie regen die beteiligten Ingenieure schon heute zu Aero-Poesie an – wenige Stunden kurze Australienflüge, Tagestrips nach Asien oder Mittagessen in Tokio nach einem Frühstück in New York – und lassen den Laien atemlos staunen.

Für weitere Folgen der Kolumne "Worte von morgen" klicken Sie bitte auf das Bild. © knallgrün/photocase.de

Klonschaf, Genomanalyse und Suchmaschine – noch vor ein, zwei Jahrzehnten hätte kaum ein Zeitgenosse damit etwas anzufangen gewusst, mittlerweile dürften praktisch jedem diese Vokabeln geläufig sein. Die Neuzugänge in unserem Vokabular zeigen, wie sich unsere Welt verändert hat. Aber welche Spuren werden just in diesem Moment hinterlassen? Stefan Schmitt sucht in der Kolumne "Worte von morgen" diese Vokabeln. Im Buch "Von der Digitaldemenz zum Infoveganer" stecken 99 weitere Worte von morgen. Folgen Sie @wortevonmorgen auch auf Twitter.