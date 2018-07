Textonym, das/die -e

aus Texterkennung und Synonym

42556! 42556? Wer auf den Zifferntasten seines Handys eine Kurznachricht schreibt, die mit "Hallo" beginnt, der tippt 4-2-5-5-6. Jede Ziffer ist mit drei Buchstaben belegt, die 2 mit A, B und C, die 3 mit D, E und F ... – die eingetippten Zahlen in ein Wort umzuwandeln, das ist die Aufgabe der Texterkennungssoftware. Sie schließt statistisch von der Ziffernfolge auf das gewünschte Wort. Bei 42556 ist das einfach, Gakko oder Ibklo oder gar Hcjkm wird wohl kaum gemeint sein.

Aber bei book und cool ist das schon anders, beiden Worten liegt dieselbe Tastenkombination (2-6-6-5) zugrunde, es handelt sich um ein Textonym. So lautet das Kofferwort aus Texterkennung und Synonym. Nun könnte man meinen, da Multifunktionstelefone mit berührungsempfindlichen Bildschirmen zusehends konventionelle Handys mit Zifferntasten verdrängen, werde dieser Neologismus bald selbst nur noch ein Relikt sein. Doch auch Smartphones nutzen statistische Vorhersagesoftware, während ein Wort eingetippt wird.

So verschwindet die Vorhersageunschärfe nicht mit den Zifferntasten, sondern nimmt eher zu: Es genügt nun schon, wenn die ersten paar Buchstaben verschiedener Wörter identisch sind, sozusagen teiltextonym, oder auch wenn das eilfertige Programm einen Vertipper wähnt. So schlägt etwa mein iPhone bei der Eingabe des Wortes "Vertipper" zuerst "Bert" (statt "Vert"), dann "Vertikal" (statt "Verti") und schließlich "Vertippt" (statt "Vertip") vor – gut geraten und doch daneben.

