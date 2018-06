Die meisten Galaxien altern langsam. Bis sie vollständig ausgebrannt sind, dauert es mehrere Milliarden Jahre. Andere Welteninseln hingegen sterben – nach kosmischen Maßstäben – überraschend jung. Welche Faktoren dazu beitragen, ist bislang ungeklärt.



Nun gibt es neue Hinweise auf die Ursache. Ein Forscherteam um die Astrophysikerin Ivy Wong von der University of Western Australia hat zum ersten Mal einen Blick auf derlei früh zerbrechende Ansammlungen von Sternen und Planetensystemen geworfen. Das Team stellte fest: Die Galaxien stoßen plötzlich große Mengen jenes Gases aus, das sie eigentlich benötigen, um neue Sterne zu bilden. Dessen beraubt, ist ihr Ende besiegelt (Wong et al., 2015).

Galaxien lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen: "Blaue" Galaxien sind noch immer aktiv und produzieren neue Sterne. Dazu gehört beispielsweise die Milchstraße, sie legt jedes Jahr ein bisschen zu. Die anderen sind "rot und tot". Sie haben bereits aufgehört zu wachsen und sind zu Scheiben und Kugeln verformt. Meistens vollzieht sich der Wandel von blau zu rot binnen zwei Milliarden Jahren oder mehr. In manchen Fällen jedoch dauert es weniger als eine Milliarde Jahre. Das Ende kommt vergleichsweise plötzlich.

Raubten Nachbargalaxien das lebensnotwendige Gas?

Wong und ihre Kollegen haben nun erstmals vier Galaxien beobachtet, die auf dem Höhepunkt ihrer Sternbildung aufgehört haben zu wachsen. J1237, J1117, J0900 und J0836 befinden sich in ganz unterschiedlichen Stadien, doch alle hatten kurz vor ihrem Ende das meiste Gas verschleudert.



Was zu diesem Auswurf geführt hat? "Eine Nachbargalaxie könnte der Galaxie das Gas entrissen haben", sagt die Astrophysikerin in einer Pressemitteilung. Allerdings scheinen die untersuchten Objekte isoliert im All liegen. Die wahrscheinlichere Möglichkeit sei daher, dass ein supermassives Schwarzes Loch das Material weggeblasen habe. Die kosmischen Riesen geben bis zu zehn Milliarden mal soviel Strahlung ab wie unsere Sonne, diese könnten das Gas in der Galaxie besonders rasch und stark erhitzen und es regelrecht ins Alls pusten. Das jedoch gilt es noch zu beweisen.



Überhaupt sei es eine Überraschung gewesen, den entscheidenden Moment mit Teleskopen einfangen zu können, schreibt das Team im Magazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Lange Zeit glaubten Forscher, in sterbenden Galaxien wäre gar kein Material mehr zu sehen. Eines besseren belehrt, sollen künftig mehr Linsen gezielt das Ende von Welteninseln einfangen.