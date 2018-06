Flashrob, der/die -s

aus Flashmob und Robbery (engl. Raubüberfall)

Das Internet gebiert beides: eigentümliche soziale Phänomene und zusammengesetzte Hauptworte, und zwar beides in großer Zahl, egal ob Cyberstalking, Egosurfen, Geotagging oder Filesharing. Im Falle des Flashrobs gilt das sogar doppelt.

Vor ein paar Jahren lernte die Welt zunächst das neue Wort Flashmob kennen, zusammengesetzt aus den englischen Begriffen für Blitz und Menschenmenge: Plötzlich, wie aus dem Nichts fingen Menschen auf öffentlichen Plätzen an, synchron zu tanzen, erstarrten scheinbar oder gaben vor, auf der Stelle einzuschlafen. Die Teilnehmer, die solche Blitzaktionen filmten und ins Netz stellten, konnten sich breiter öffentlicher Aufmerksamkeit sicher sein.

Sogar als politische Protestform etablierte sich der Flashmob (und wurde sprachlich zum Smartmob, der klugen Menge, geadelt). Unter Teenagern findet aber auch eine anstößige, strafrechtlich nicht einwandfreie Variante des blitzartigen Massenauftretens Verbreitung: Ein Flashmob in einem Geschäft oder einer Boutique, dessen Teilnehmer kollektiven Ladendiebstahl begehen – dieses Phänomen lässt sich seit einiger Zeit auf Videoseiten wie Youtube bestaunen, Suchwort Flashrob.

Immerhin, im deutschen Sprachgebrauch scheint wenigstens der Wortbestandteil -rob (Raub) überzeichnet. Stehlen die Blitzdiebe doch in der Regel Waren von geringem Wert, und zwar ohne dabei Gewalt anzuwenden.

