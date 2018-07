Kalte Luft und eine überwältigende Stille umgibt Alexej Leonow, als er am 18. März 1965 aus der Weltraumkapsel steigt. Wie ein schwebendes Sandkorn fühlt er sich in der Schwärze des Alls, zwischen den Sternen und der Sonne, die so grell scheint, dass er es kaum aushalten kann. Wenige Minuten später schlägt die Euphorie um in einen Kampf ums Überleben. Denn Leonow passt nicht mehr durch die Luke der Kapsel.

"Himmelfahrtskommando" werden die Experten in Moskau das Manöver später nennen. Leonow aussteigen zu lassen, ist waghalsig und technisch kaum erprobt. Die Sowjetunion treibt den Einsatz übereilig voran, als sie hört, dass ein US-Astronaut Mitte 1965 als erster Raumfahrer seine Kapsel verlassen soll. Sowjetunion und USA befinden sich im Kalten Krieg und im kosmischen Wettlauf. Jede Nation will die erste sein im Weltraum.

Hastig baut also die Sowjetunion in ein Raumschiff eine aufblasbare Ausstiegsschleuse ein. Es bleibt nur Zeit für einen Test – und der misslingt: Die unbemannte Kapsel explodiert. Trotzdem starten einen Monat später Leonow und Pawel Beljajew vom Weltraumbahnhof Baikonur zu ihrer historischen Mission.

Purzelbäume mit 28.000 Stundenkilometern

Während der ersten Erdumrundung schwebt Leonow an einer 4,50 Meter langen Sicherheitsleine nach draußen. Er muss nichts reparieren, wie die Astronauten es heute häufig machen, wenn sie im All aussteigen. Stattdessen schlägt er Purzelbäume, während er als lebender Satellit mit 28.000 Stundenkilometern die Erde umkreist. "Es war wunderschön", schwärmt er später in Interviews. Vorausgesagten Gefahren wie Meteoriteneinschlägen und kosmischer Strahlung trotzt er.

Doch als er nach zwölf Minuten zurückkehren will in die Kapsel, passt er nicht mehr durch die Schleuse. "Mein Raumanzug hat sich wie ein Ballon aufgebläht, Einsteigen unmöglich." In der Angst gelingt es Leonow, trotzdem zu improvisieren: Er lässt Sauerstoff durch ein Ventil ab und zwängt sich schließlich schweißgebadet und "nach einer gefühlten Ewigkeit" zurück in das Raumschiff. Sechs Kilogramm seines Körpergewichtes verliert der Kosmonaut während des komplizierten Manövers.

Der aufgeblähte Anzug bleibt jedoch nicht die einzige Herausforderung. Leonow und sein Partner Pawel Beljajew bemerken, dass das automatische Landesystem nicht funktioniert. Per Hand müssen sie das Raumschiff zurück zur Erde steuern. 1.600 Kilometer entfernt vom geplanten Landeplatz landen sie in einem verschneiten Wald im Uralgebirge. Drei Tage warten sie auf Rettung, erzählt Leonow, "während der sowjetische Rundfunk berichtete, dass wir uns nach dem Flug in den Urlaub verabschiedet hätten."

"Zwischen Astronauten haben niemals Grenzen existiert"

Der Ausstieg war die Grundlage für alles, was die Raumfahrt heute kann. Der damals 30-jährige Leonow beweist, dass der Mensch im freien Weltall arbeiten kann – sei es an Raumstationen oder bei Missionen auf dem Mond. Ihm sollen zahlreiche Astronauten folgen, wie Alexander Gerst, der erst im vergangenen Jahr den Weltraumspaziergang wagte. Seinen Trip in den Orbit dokumentierte Gerst vor allem über seinen Twitter-Account @Astro_Alex. Leonow, der heute Raumfahrer ausbildet, bereitete auch Gerst auf seinen Einsatz vor.

Leonow sollte auch der erste Mann auf dem Mond werden, doch diesen Wettlauf verliert die Sowjetunion 1969. Leonow schreibt dafür sechs Jahre später noch einmal Geschichte, als sich erstmals Sowjet-Kosmonauten und US-Astronauten im All treffen. Am 17. Juli koppelt ein Apollo-Raumschiff an die Sojus-19-Kapsel an. Leonow und der US-Kommandant Thomas Stafford reichen sich die Hände. Beide Crews arbeiteten anschließend zwei Tage lang zusammen. "Zwischen Astronauten haben niemals Grenzen existiert", sagt Leonow. "Der Tag, an dem auch Politiker dies begreifen, wird unseren Planeten für immer verändern."