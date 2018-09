Seine Gezeitenkräfte gehören zum Strandurlaub dazu, schon in Kinderliedern wird er besungen und in einer romantischen Nacht darf er nicht fehlen: Der Mond ist ein selbstverständlicher Teil des Lebens und doch ist bisher nicht klar, wie der Erdtrabant sich geformt hat. Gleich drei Forschergruppen veröffentlichen diese Woche ihre neuen Erkenntnisse zu dieser Frage und stützen damit die These, dass der Mond bei einer gewaltigen Kollision entstand.



Im Laufe der Zeit haben Wissenschaftler viele Theorien erdacht. Eine rasant rotierende Urerde könnte ihn ausgespuckt haben. Vielleicht fing unser junger Heimatplanet seinen Begleiter einfach ein, oder beide Himmelskörper staubten sich zufällig nebeneinander aus dem Stoffnebel zusammen. Inzwischen hat sich jedoch eine Theorie weitestgehend gegen die anderen durchgesetzt: Der Mond entstand vor rund 4,5 Milliarden Jahren, als die frühe Erde mit einem etwa marsgroßen Himmelskörper namens Theia zusammenstieß. Erde und Theia verschmolzen, Trümmer der Kollision wurden ins All geschleudert und verdichteten sich zu dem Erdbegleiter, den wir noch heute am Nachthimmel sehen.

Diese Kollisionstheorie ist das Beste, was die Wissenschaft zu dieser Frage zu bieten hat – da sind sich die meisten Forscher einig. Unter anderem passt sie gut ins Bild der Planetenentstehung aus einer großen Gas- und Staubwolke: "Zuerst bilden sich kleine feste Körper, die kollidieren, bilden mittelgroße und daraus wieder größere", sagt Ulrich Christensen, Direktor des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen. "Es ist daher statistisch wahrscheinlich, dass gegen Ende der Planetenentstehung Kollisionen mit ziemlich großen Körpern stattgefunden haben."

Mond und Erde ähneln sich zu sehr

Allerdings lässt die Kollisionstheorie einige Fragen offen, zum Beispiel warum sich die chemische Zusammensetzung von Erde und Mond so ähnelt. Die meisten Berechnungen zeigen, dass der Mond zum größten Teil aus Theia bestehen sollte. Das ergibt sich aus dem Zusammenspiel des vermuteten Aufprallwinkels von Erde und Theia sowie der Geschwindigkeit und Masse der beiden Körper (Canup, 2004).

Theias chemischer Fingerabdruck sollte sich also deutlich auf dem Mond erkennen lassen. "Der marsgroße Körper müsste in einem etwas anderen Abstand von der Sonne entstanden sein und sollte daher auch eine etwas andere chemische Zusammensetzung als die Erde haben", erklärt Astrophysiker Christensen. Doch fanden Forscher bisher nur winzige Unterschiede zwischen der Zusammensetzung von Mondgestein und Erdmantel.



Im vergangenen Jahr glaubten Forscher der Harvard-Universität eine Lösung für dieses Problem gefunden zu haben. Wenn die Erde sich vor der Kollision fast zehnmal so schnell gedreht hätte wie heute, dann könnte der Zusammenstoß mit Theia weit mehr Mantelgestein aus der Erde herausgeschlagen haben als vermutet (Matija & Stewart, 2012). Im All erneut verdichtet, könne daraus ein erdähnlicher Mond entstanden sein. Ob es wirklich so gewesen ist, vermag bisher niemand zu sagen.



Forscher des Israel Institute of Technology haben diese Woche im Magazin Nature eine weitere mögliche Erklärung dafür aufgezeigt, warum Mond und Erde sich so sehr gleichen: den Zufall. Mit Theia und Erde könnten sich in den Weiten des Alls schlicht zwei Himmelskörper getroffen haben, deren chemischer Fingerabdruck sich verblüffend ähnelt. Das hielten Forscher bisher für nahezu ausgeschlossen (Pahlevan und Stevenson, 2007). Die israelischen Forscher präsentieren nun genauere Modellrechnungen, nach denen die Wahrscheinlichkeit hierfür immerhin 20 bis 40 Prozent beträgt (Mastrobuono-Battisti et al., 2015). Diese Theorie löse die der schnell rotierenden frühen Erde nicht ab, sagt Astrophysiker Christensen, sondern sie biete einen neuen möglichen "Ausweg aus einem großen Problem".