Erst mehrere Millionen Euro investiert, dann eine Sonde jahrelang Milliarden Kilometer in den Weltraum geschickt, um sie letztlich nervenaufreibend erstmals auf einem Kometen zu landen und diesen vor Ort zu erforschen – was für ein Aufwand, was für eine Leistung. Und doch ist es den Forschern der Rosetta-Mission nicht möglich, zu klären, wie der Himmelskörper 67P/Tschurjumow-Gerassimenko genau entstanden ist.

Was sie nun zumindest sagen können: Magnetismus spielte bei seiner Bildung keine große Rolle, wie ein Team um Hans-Ulrich Auster von der Technischen Universität Braunschweig im Magazin Science (Auster et al., 2015) berichtet. Dabei war das eine der lange gehandelten und vielversprechenden Theorien. Die Ergebnisse wird Auster am Dienstag auch auf der Generalversammlung der Europäischen Vereinigung für Geowissenschaften (EGU) in Wien vorstellen.

Die Forscher hatten mit speziellen Messgeräten, die in Braunschweig entwickelt wurden und auf Raumsonde und Landeroboter installiert sind, den Magnetismus des Kometenkerns vermessen. Wie würde Tschuris Magnetfeld aussehen? "Die Frage war völlig offen. Man war noch nie auf einem Kometen", sagt Kometenforscher Auster. Ergebnis: Nichts. Tschuris Kern hat kein Magnetfeld.

Zehn Jahre brauchte Rosetta bis zum Ziel

Bislang galt es als möglich, dass in einer bestimmten Entstehungsphase des Kometen magnetische Kräfte beteiligt waren. In diesem Fall hätten die Forscher aber auch heute noch ein Magnetfeld feststellen müssen. Laut Auster gibt es viele weitere Theorien, die es nun zu prüfen gilt.



Raumsonde Rosetta Anflug Ein Jahrzehnt lang und mehr als sechs Milliarden Kilometer weit ist die Raumsonde Rosetta geflogen. Im August 2013 erreichte sie den Kometen Tschurjumow-Gerassimenko, den sie mittlerweile eng umkreist. Mit 20 unterschiedlichen Bordinstrumenten untersucht sie den Himmelskörper und begleitet seinen Flug in Richtung Sonne. Landung Am 12. November ist das Mini-Labor Philae auf dem Kometen Tschuri gelandet. Anders als geplant konnte es seine Harpunen allerdings erst beim dritten Versuch in den Boden schlagen. Der Landeplatz ist alles andere als perfekt. Philae steht mit nur zwei Beinen auf dem Kometen und dann auch noch im Schatten. Die Folge: Das Labor bekam lange Zeit nicht ausreichend Energie und konnte daher nicht die vorgesehenen Messungen vornehmen, deren Daten Rosetta dann zur Erde funken sollte. Informationen sammelten monatelang nur die Instrumente an Bord der Sonde, die den Kometen weiterhin begleitet. Seit Mitte Juni sendet auch Philae wieder Signale.

Die Raumsonde Rosetta hatte zehn Jahre gebraucht, um Tschuri zu erreichen. Im November wurde das Landegerät Philae dann auf dem Kometen abgesetzt. Es konnte zwar kurzzeitig einige Daten senden, fiel dann aber wegen Strommangels in einen Ruhemodus. Der Lander war an einer schattigeren Stelle des Kometen gelandet als geplant und konnte daher nicht genug Sonnenlicht für seine Energieversorgung sammeln.

Das Gerät hatte mehrere Hüpfer gemacht und war etwa einen Kilometer vom ursprünglichen Ziel entfernt zum Stehen gekommen. Eine Katastrophe für einige Experimente, für Auster und seine Kollegen ein Glücksfall: "Uns kam die Sache natürlich entgegen, dass der mehrfach gehopst ist."

Die Forscher konnten dadurch an vier verschiedenen Stellen Daten von Tschuri sammeln. Solange kein weiterer Komet untersucht sei, müsse man davon ausgehen, dass die Messungen auch für andere Kometen seiner Klasse repräsentativ seien, sagte Auster.