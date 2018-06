Erneut ist Elon Musk mit seinem ambitionierten Plan gescheitert, eine Trägerrakete nach dem Start wieder unbeschadet auf der Erde landen zu lassen. Beim Aufsetzen der zurückkehrenden Rakete auf einer im Atlantik schwimmenden Plattform endete auch der zweite Versuch mit einer Bruchlandung.

"Die Rakete landete auf der Plattform, aber zu hart, um es zu überstehen", schrieb der Chef von SpaceX auf Twitter. Die Falcon 9 war am Dienstagnachmittag mit einem Tag Verzögerung vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral zu einer Versorgungsmission Richtung Internationaler Raumstation (ISS) gestartet.

Bereits ein erster Versuch im Januar war gescheitert. Auch damals traf die Rakete die im Atlantik treibende Basis in X-Form, zerschellte aber nach dem harten Aufschlag. Bei einem weiteren Versuch im Februar konnte die schwimmende Plattform wegen eines schweren Sturms nicht im Meer bleiben.

SpaceX arbeitet an einer Art Revolution der Raumfahrt. Bislang zerbersten die hunderte Millionen Dollar teuren Trägerraketen stets komplett und fallen als Schrott ins Meer, nachdem sie ihre Lasten im All ausgesetzt haben. Eine wiederverwertbare Trägerrakete, die nach dem Einsatz auf der Erde landet, wäre ein bedeutender Schritt in der Raumfahrt.

SpaceX ist eines von mehreren privaten Raumfahrtunternehmen, die in den vergangenen Jahren in das Geschäft eingestiegen sind. Auch Virgin-Chef Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos wollen mit eigenen Startups die Erforschung des Alls vorantreiben. Und auch sie sind von Problemen geplagt: Erst im vergangenen Oktober zerschellte ein Raumschiff von Bransons Virgin Galactic in der Wüste Kaliforniens, der Pilot kam ums Leben.

Ziel von Musk ist es, dass Trägerraketen eines Tages zwischen Erde und All hin und her pendeln. Der erste Schritt zur Wiederverwendung von Raketen soll mithilfe der 91 mal 170 Metergroßen Plattform gelingen, die im Atlantik treibt.

Nasa meldet Erfolg beim Aussetzen der Versorgungskapsel

Die Falcon 9 misst selbst 90 mal 30 Meter, hinzu kommen die Flügel. Die Rakete von der Höhe eines 14-geschossigen Hauses sanft landen zu lassen, ist extrem schwierig. Die Chance auf Erfolg liege bei 50:50, hatte Musk am Montag vor dem Start geschätzt. Bis Ende des Jahres und nach weiteren Tests werde sie aber auf 80:20 steigen.

Die eigentliche SpaceX-Mission, das Aussetzen der Versorgungskapsel Dragon, war dagegen ein Erfolg, wie die US-Weltraumbehörde Nasa mitteilte. Die Kapsel ist mit Lebensmitteln und Ausrüstung auf dem Weg zur ISS-Besatzung. Am Freitag wird sie dort erwartet.