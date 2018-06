Hitze ist für Indien in dieser Jahreszeit normal, doch die aktuellen Temperaturen sind selbst für das Land am indischen Ozean extrem. Unerträglich werden sie, wenn in den Metropolen das Konglomerat von Gebäuden, Menschen und Fahrzeugen die Temperaturen zusätzlich in die Höhe treibt. Bis zu 48 Grad wurden dieser Tage in manchen Landesteilen gemessen. Wer als Rikschafahrer, Schuster oder Bauarbeiter in der Gluthitze schuften muss, bringt sich ernsthaft in Gefahr. Geschätzt etwa 1.150 Menschen sind bereits infolge der Extremtemperaturen gestorben.