Sechs Monate verbrachte Alexander Gerst 2014 auf der Raumstation ISS. Er führte Experimente im schwerelosen Raum durch und verließ die Station auch einmal für Außenarbeiten. In seiner Freizeit schoss er mit den Spiegelreflexkameras an Bord zahlreiche Fotos aus der Beobachtungskuppel der ISS und schuf so ein überwältigendes Porträt unseres Planeten. Viele seiner Bilder veröffentlichte er auf seinem Twitter-Account @Astro_Alex. Das erste postete er heute vor einem Jahr.