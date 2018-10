Die Karriere von Isaac Dietrich und Tyler Knight klingt anfangs wie viele Erfolgsgeschichten im Zeitalter von Onlinenetzwerken und Foto-Apps: Zwei junge Typen, gerade mal 20 Jahre alt, beschließen ihre eigene Web-Plattform zu entwickeln. Sie schmeißen die Uni und den Job, verschulden sich und basteln eine App. Die Idee kommt ihnen im April 2013 bei einem Joint in Knights Apartment. Ihr Netzwerk, Massroots, widmet sich allem, was mit Cannabis zu tun hat.



Lesen Sie hier mehr zum Global Drug Survey 2016

Sie beschreiben es als eine Mischung aus Instagram und Facebook – für Cannabis-Konsumenten von Cannabis-Konsumenten. Mehr als 325.000 Nutzer posten dort Selfies mit Joints oder tauschen sich über ihre Gras-Vorlieben aus. Anders als bei Facebook oder in anderen Netzwerken müssen sie auf Massroots nicht fürchten, Probleme mit den Behörden zu bekommen. Die Plattform gibt es derzeit nur in 23 Staaten in den USA und zwar in jenen, die den Konsum von Marihuana – zumindest zu medizinischen Zwecken – legalisiert haben.

Mit ihrer App wollen die Jungunternehmer aber nicht nur Konsumenten eine Plattform geben, auf der sie sich sicher austauschen können, sondern auch Händler sollen profitieren. Auf Google, Twitter oder Facebook ist Werbung für Cannabis nicht erlaubt. Den kleinen Händlern bleibt oft nur die wenig ergiebige Anzeige im Lokalblatt. "Bei uns können sie ihre Zielgruppe ganz gezielt ansprechen, Updates posten, Profile erstellen und Kunden an sich binden", erklärt Knight. Wahnsinnig neu sei ihre Idee nicht. Sie bedienen sich schlicht der Rezepte, die auch in anderen sozialen Netzwerken oder Apps funktionieren – und übertragen sie auf das Geschäft mit dem Gras.

Knight studierte an der Old Ominion University in Virginia, als sie erstmals über ihr Projekt nachdachten. Dietrich arbeitete damals für einen republikanischen Kandidaten, der um den Einzug in den Kongress kämpfte. Nach kurzer Zeit entschieden die beiden, Vollzeit an ihrer Idee zu basteln. Sie überzogen ihre Kreditkarten um 17.000 Dollar, holten ein paar Freunde an Bord und hatten drei Monate später, im Juli 2013, eine erste Version ihrer App in Apples App-Store. "Die Grafik war schlecht und die Benutzeroberfläche schrecklich", erzählt Knight. Trotzdem waren nach nur zwei Monaten bereits mehr als 6.500 Nutzer online, kurz darauf stieg der erste Investor ein. Im März 2014 hatten sie bereits 100.000 Nutzer. "Die Leute haben so etwas gesucht", sagt Knight.

Dann griff Apple ein. Der Konzern nahm die App aus dem Store und bannte im selben Zug sämtliche Apps, die mit Marihuana oder seinem Konsum in Verbindung standen. Knight und Isaac wollten sich das nicht gefallen lassen. Sie riefen ihre Nutzer dazu auf, sich bei Apple zu beschweren. Das Argument: Der Konzern verletze ihr Recht auf freie Meinungsäußerung. Zudem nehme er Nutzern, die Marihuana aus medizinischen Gründen benötigten, die Möglichkeit, sich auf einfache Weise zu informieren und mit anderen Patienten auszutauschen. Mehr als 10.000 E-Mails gingen ein. Die National Cannabis Association und der Investor ArcView wandten sich in Briefen persönlich an Apple-Chef Tim Cook. Der Widerstand zeigte Wirkung: Im Februar passte der Konzern seine Bestimmungen an – und öffnete den App-Store für Massroots und andere Anbieter.

Im April schließlich brachten sie ihr Netzwerk als erstes Tech-Unternehmen der noch jungen Cannabis-Branche an die Börse. Aber auch hier gab es Schwierigkeiten. Wenige Tage vor dem Börsengang am 9. April kündigte ihre Bank die Zusammenarbeit. Denn unter US-Bundesgesetz ist Besitz und Konsum von Cannabis bis heute strafbar und fällt noch immer in dieselbe Kategorie wie Kokain oder Heroin. Banken und Versicherungen dürfen keine Geschäfte mit Drogenproduzenten machen und schrecken auch vor anderen Unternehmern aus dem Umfeld zurück. Der Großteil des Geschäfts wird deshalb noch immer bar abgewickelt. Selbst viele Investoren aus dem Silicon Valley sind skeptisch, obwohl ihr Geld für andere Projekte locker sitzt. Der Börsengang, erzählt Knight, sei deshalb die einzige Möglichkeit für sie gewesen, überhaupt genügend Kapital zu sammeln.