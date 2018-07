Überreste längst vergangener Arten sind in den Seeablagerungen bei Vellberg im baden-württembergischen Schwäbisch Hall keine Seltenheit. Flossenechsen und alten Vorfahren von Krokodilen kamen Paläontologen dort schon auf die Spur. Ein kleines Skelett, nicht größer als 20 Zentimeter, das 240 Millionen Jahre im Seebett lag, ist da fast unscheinbar, aber dennoch spektakulär. Denn es löst das lange ungeklärte Rätsel der Abstammung der Schildkröte.

Die Paläontologen Rainer Schoch und Hans-Dieter Sues vom National Museum of Natural History in Washington bargen es und fertigten mithilfe der knöchernen Überreste eine anatomische Rekonstruktion an. Der rekonstruierte Körper des Fossils ist für die Forscher gleich in doppelter Hinsicht aufschlussreich, denn er erlaubt neue Rückschlüsse darauf, von welcher Art Reptilien die Schildkröte abstammt und er schließt eine Lücke in ihrer Ahnengalerie (Schoch & Sues, 2015).

Der älteste bislang bekannte Vorfahre der Schildkröte war der 260 Millionen Jahre alte Eunotosaurus. Er hatte bereits Schildkröten-ähnliche Merkmale, jedoch Rippen statt einen Panzer. Rund 40 Millionen Jahre später lebte Odontochelys, der der heutigen Schildkröte weitaus ähnlicher war. Sein Bauchpanzer war bereits vollständig verknöchert, der Rückenpanzer bestand aus verbreiterten Rippen. Wie die Ur-Schildkröte Eunotosaurus zu Odontochelys wurde, war bisher ein Rätsel.

Das neu entdeckte Fossil Pappochelys ist die fehlende Entwicklungsstufe, um die Evolution der Panzertiere zu verstehen. Sein Name setzt sich zusammen aus den griechischen Worten für Großvater und Schildkröte. Wie ein Greis sah Pappochelys allerdings nicht aus. Große Augenhöhlen und eine kleine Stupsschnauze gaben dem kleinen Reptil eher ein kindliches Erscheinungsbild. Seine Bauchrippen sind schon wesentlich stärker ausgeprägt als die des Eunotosaurus, sind jedoch noch nicht zu einem Bauchpanzer verschmolzen.



Ein weiteres Detail am Körper von Pappochelys ist für die Wissenschaftler von großer Bedeutung: Kleine Schädelöffnungen, die sich oberhalb der Augen befinden. Die sogenannten Schläfenfenster sind charakteristisch für die Diapsida, die größte Reptiliengruppe in der Geschichte der Erde. Sie unterteilt sich in Schuppenechsen, wie Eidechsen und Schlangen, und die Archosauria, zu denen etwa Krokodile, Vögel und Dinosaurier gehören. Der neueste Fund gliedert die Schildkröte bei den Schuppenechsen ein.

Lange hatte man geglaubt, Schildkröten stammten von den Anapsida ab. Auf diesen Holzweg waren die Forscher durch Eunotosaurus geraten: Lange war nicht bekannt, dass auch er die charakteristischen Schädelöffnungen besaß.

Die nun entdeckte Opaschildkröte Pappochelys lebte in und an Süßwasserseen. Vermutlich hat sie sich – ähnlich wie Galápagosechsen – gern im Wasser aufgehalten. Ihr Körperbau machte sie zum guten Tieftaucher: Ihre massiven Rippen lassen vermuten, dass sie länger im tiefen Wasser bleiben konnte als gewöhnliche Echsen.

Rainer Schoch sucht seit 13 Jahren am Fundort in Vellberg in Schwäbisch Hall nach Fossilien. Den Fund, den er mit seinem Kollegen im Fachmagazin Nature veröffentlicht hat, beschreibt er " wie einen Sechser im Lotto". Die Kontroverse um die wahre Abstammung der Schildkröte könne damit endlich geklärt werden.