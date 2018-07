Nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal hat Philae, das waschmaschinengroße Landegerät der europäischen Rosetta-Sonde, auf der Oberfläche des Kometen Tschurjumow-Gerassimenko aufgesetzt. Zwischendurch war auch noch eine Kliffkante im Weg, die Philae ins Trudeln brachte. Die abenteuerliche Kometenlandung hatte die Weltöffentlichkeit im November vergangenen Jahres in Bann gehalten.

Jetzt, gut acht Monate später, haben die Teams rund um die zehn wissenschaftlichen Instrumente des Landegeräts die damals gesammelten Daten gesichtet und vorläufig interpretiert. Das Ergebnis erscheint in einer Schwerpunktausgabe des Wissenschaftsmagazins Science. Ganz große Überraschungen sind nicht dabei, wohl aber erste Erkenntnisse – und viele neue Fragen.

Eine der Studien rekonstruiert im Detail, was damals bei der Landung geschah (Biele et al., 2015): Gut 20 Zentimeter tief waren Philaes Füße beim geplanten Aufsetzen in lockeren Kometenstaub eingesunken. Der Aufprall wurde von elektrischen Dämpfern in den Beinen zusätzlich abgefedert. Doch weder die Harpunen noch die Schrauben, die das Labor auf dem Boden verankern sollten, funktionierten. Und direkt unter der weichen Staubschicht war der Komet härter als erwartet. Wie ein Pingpongball prallte Philae daran ab und segelte gemächlich rund 140 Meter hoch zurück ins All. Fast zwei Stunden dauerten die ungeplanten Hüpfer über den Kopf des entenförmigen Kometen. Dann, um 17.31 Uhr, kam Philae endgültig zum Halt – an einem harten und recht schattigen Abhang, an dem bis heute offenbar nur eines seiner drei Beine Bodenkontakt hat.

1, 2, 3 – gelandet. Bis Rosettas Landeroboter Philea auf dem Kometen absetzte, vergingen zwei Stunden. © ESA/ROSETTA/NAVCAM/SONC/DLR

Für die Wissenschaft war die holprige Landung womöglich ertragreicher als das geplante sanfte Aufsetzen. Sind Kometen hart oder weich? Lange war diese Frage unter Experten umstritten. Jetzt haben die Drucksensoren an Philaes Füßen eine differenzierte Antwort geliefert: Es kommt darauf an, wo man misst. Am endgültigen Landeplatz traf das Minilabor auf einen mehr als 2.000fach stärkeren Widerstand als bei der ersten Bodenberührung.

Die Messung erwies sich als "besonders saftig"

Auch für die Untersuchung des äußerst porösen Materialgemischs, aus dem der Komet besteht, waren die unvorhergesehenen Hüpfer von Vorteil (Goesmann et al., 2015). Die bei der ersten Bodenberührung automatisch ausgelöste Messung erwies sich als "besonders saftig", so Fred Goesmann, Leiter der Wissenschaftlergruppe um den COSAC genannten Gasanalysator. Denn der wurde ausgerechnet mit der Staubwolke gefüttert, die Philae selbst aufgewirbelt hatte. "Das hätte man so gar nicht planen können", sagt Goesmann.

Raumsonde Rosetta Anflug Ein Jahrzehnt lang und mehr als sechs Milliarden Kilometer weit ist die Raumsonde Rosetta geflogen. Im August 2013 erreichte sie den Kometen Tschurjumow-Gerassimenko, den sie mittlerweile eng umkreist. Mit 20 unterschiedlichen Bordinstrumenten untersucht sie den Himmelskörper und begleitet seinen Flug in Richtung Sonne. Landung Am 12. November ist das Mini-Labor Philae auf dem Kometen Tschuri gelandet. Anders als geplant konnte es seine Harpunen allerdings erst beim dritten Versuch in den Boden schlagen. Der Landeplatz ist alles andere als perfekt. Philae steht mit nur zwei Beinen auf dem Kometen und dann auch noch im Schatten. Die Folge: Das Labor bekam lange Zeit nicht ausreichend Energie und konnte daher nicht die vorgesehenen Messungen vornehmen, deren Daten Rosetta dann zur Erde funken sollte. Informationen sammelten monatelang nur die Instrumente an Bord der Sonde, die den Kometen weiterhin begleitet. Seit Mitte Juni sendet auch Philae wieder Signale.

Gefunden wurde eine Mischung aus Eis, fein- bis grobkörnigem Staub und einigen organischen Molekülen, darunter auch vier, die zuvor noch nicht auf Kometen entdeckt worden waren. "Insgesamt passt das Familienbild der Moleküle gut zu unseren bisherigen Vorstellungen", sagt Goesmann. Aber wie diese Teilchen zusammenhalten und warum sie dabei auf der Kometenoberfläche eine derart große Vielfalt an Formen unterschiedlicher Härte ausbilden, das ist weiter unklar.

Gerne betont die Reklameabteilung der europäischen Weltraumagentur, es gehe bei der Mission auch um die "Suche nach dem Ursprung des Lebens", das womöglich durch einen Kometeneinschlag auf die Erde gekommen sein könnte. Dafür lieferte Tschuri jedoch kein Indiz. Immerhin: Wäre sein Oberflächenmaterial auf die Erde gelangt, hätte es gute Voraussetzung für die Entstehung von Leben geboten. Es sei wie "eine Tüte gute Blumenerde", meint Goesmann, die entscheidende Saat fehlt allerdings. Auch das auf Tschurjumow-Gerassimenko gefundene gefrorene Wasser ist von anderer Zusammensetzung als auf der Erde.