Die Nasa hat erste Daten und hochauflösende Bilder vom Pluto veröffentlicht. Die Bilder zeigen die vereiste, bergige Oberfläche des Zwergplaneten mit bis zu 3.500 Meter hohen Bergen. Außerdem veröffentlichte die Nasa erste Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Oberfläche Plutos. Nasa-Manager Alan Stern sagte, er sei völlig überrascht von den bisherigen Ergebnissen des Vorbeiflugs.



Die Aufnahme des kartoffelförmigen Pluto-Mondes Hydra gab den Forschern erstmals Aufschluss über die Größe des Trabanten. Auf Fotos von Plutos Mond Charon sind ebenfalls hohe Berge und zudem sechs bis acht Kilometer tiefe Gräben zu sehen. Der Mond hat außerdem eine sehr dunkle Stelle, deren Entstehung sich die Wissenschaftler noch nicht erklären können. "Charon hat uns völlig vom Hocker gerissen", sagte Nasa-Wissenschaftlerin Cathy Holkin.



Nach mehr als neun Jahren und fünf Milliarden Kilometern war die Sonde New Horizons am Dienstag als erster irdischer Flugkörper am Pluto vorbeigeflogen und hatte ihn mit sieben wissenschaftlichen Instrumenten untersucht. Die Daten und Fotos sollen in den kommenden 16 Monaten nach und nach zur Erde geschickt und analysiert werden. Die Nasa twittert neue Bilder und Messergebnisse der New Horizons.