Neuneinhalb Jahre Einsamkeit, Kälte und Dunkelheit. Neuneinhalb Jahre warten auf diesen einen Moment: dem Himmelskörper Pluto so nah sein wie niemand zuvor. Am Dienstag um 13:50 Uhr MESZ wird sich zeigen, ob sich die Strapazen der Raumsonde New Horizons gelohnt haben. Dann wird das Nasa-Vehikel den Himmelskörper im Abstand von 12.500 Kilometer passieren, um ihn aus größtmöglicher Nähe zu fotografieren und zu vermessen. Vierzehn Minuten später wird die Sonde Plutos größten Mond Charon erkunden, aus einem Abstand von 28.800 Kilometern.

Es wird ein intensives, wenn auch kurzes Vergnügen. Denn New Horizons ist bloß auf der Durchreise. Wegen der begrenzten Treibstoffvorräte kann sie nicht in einen Pluto-Orbit gehen und in seiner Nähe verharren. Mit rund 50.000 Kilometern pro Stunde wird das klaviergroße Gerät gezielt vorbeirasen. Für die geplanten Fotos bleiben somit nicht mehr als 48 Stunden, die heißeste Phase der Mission dauert gerade mal einen Tag. Wenig Zeit, um so viel wie möglich über den kleinen Unbekannten an den Grenzen des Sonnensystems zu erfahren.



Pluto, benannt nach dem römischen Gott der Unterwelt, wurde am 18. Februar 1930 von dem amerikanischen Astronom Clyde Tombaugh entdeckt. Lange Zeit galt er als eine Art Grenzstein der Planetenfamilie. Ein Irrtum, wie sich Jahrzehnte später zeigen sollte.

Der kleine Pluto ist noch immer rätselhaft

Das Problem: Selbst durch großen Fernrohre erscheint Pluto lediglich als Stern unter Sternen. Zum einen liegt das an seiner Entfernung zur Sonne, zum anderen an der Größe. Im Mittel trennen Pluto 5,9 Milliarden Kilometer vom Zentralgestirn, um es einmal zu umlaufen braucht er 248 Jahre. Hinzu kommt der kleine Durchmesser von nur rund 2.350 Kilometer; sogar der Erdmond bringt es auf 3.476 Kilometer.



Es brauchte erdgebundene Großteleskope, etwa das Flugzeugobservatorium Kuiper und das Weltraumteleskop Hubble, um die Plutoforschung voranzubringen. Mit ihnen entdeckten Astronomen schließlich etliche Körper noch weiter entfernt von der Sonne, die Pluto zwar stark ähnelten, selbst aber per Definition keine Planeten waren. In der Folge erkannte die Internationale Astronomische Union Pluto im Jahr 2006 den Status eines "ordentlichen" Planeten ab und ordnete ihn in die neu geschaffene Klasse der "transneptunischen Zwergplaneten" ein – nur sieben Monate nach dem Start von New Horizons.

Eine Sonde wie ein Konzertflügel

Die Sonde hatte Cape Canaveral in Florida damals am 19. Januar verlassen. Das Gefährt der umgerechnet rund 620 Millionen Euro teuren Mission wog zu Beginn 478 Kilogramm. Das Leichtgewicht konnte die Erde mit einer Geschwindigkeit von 16 Kilometern pro Sekunde verlassen und war damit das bislang schnellste von Menschen gemachte Objekt, das sich jemals von unserem Heimatplaneten entfernte.

Eine zwei Meter große Antennenschüssel sorgt für die Kommunikation mit der Erde. Die allerdings war vorletztes Wochenende erheblich gestört, New Horizons hatte sich kurzfristig in den Sicherheitsmodus versetzt. Das Problem gilt mittlerweile als behoben, den Messungen stehe nichts im Wege, teilten die Verantwortlichen mit. Alles laufe nach Plan.