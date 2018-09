Nur eine Flügelklappe, angeschwemmt an der Küste von La Réunion. Das einzige, was bislang belegt, dass Flug MH370 wohl abgestürzt ist. Die Maschine der Malaysia Airlines ist seit 17 Monaten verschwunden. Die erste Spur beendet nun zumindest Verschwörungstheorien rund um das Flugzeug und die 239 Menschen an Bord. Doch wo genau Flug MH370 endete, versuchen Ermittler und Forscher nun zu rekonstruieren.

Dass die Flügelklappe tatsächlich zu der vermissten Boeing 777 gehört, gilt als nahezu sicher. Der malaysische Ministerpräsident Najib Razak teilte mit, ein internationales Expertenteam habe dies bestätigt. Der französische Staatsanwalt Serge Mackowiak hingegen sprach nur von einer "sehr starken Vermutung". Da die Insel La Réunion vor der Küste Madagaskars zu Frankreich gehört, ermittelt die französische Flugunfall-Untersuchungsbehörde Bea. Die Identifikation stütze sich auf Informationen des Flugzeugbauers Boeing und der Fluggesellschaft Malaysia Airlines.

Allein das Ausschlussverfahren legt aber nahe, dass das Wrackteil von der fraglichen Maschine stammt: Vom Typ 777 fliegen weltweit derzeit mehr als 1.000 Maschinen, davon aber nur etwa 150 in den Ländern rund um den Indischen Ozean. Nur eine einzige Boeing 777 wird in der Region vermisst. Eine Flügelklappe kostet zwischen einer und zwei Millionen US-Dollar, dass also einfach eine davon einzeln unbemerkt abhanden kommt und im Indischen Ozean landet, ist unwahrscheinlich. Alle derzeit verfügbaren Flügelklappen sind entweder Teil eines Flugzeugs im ständigen Flugbetrieb oder befinden sich in einem Ersatzteillager. In beiden Fällen gibt es eine ausführliche Dokumentation über jedes Bauteil.

Allerdings führt das Fundstück Ermittler kaum zum möglichen Absturzort. Es ist aber ein starkes Indiz dafür, dass die von Australien geleitete Suche im östlichen Indischen Ozean auch wirklich dort stattfindet, wo MH370 verschwand – etwa 4.000 Kilometer von der jetzigen Fundstelle entfernt. Die australische Behörde für Transportsicherheit stellte Berechnungen an, nach denen Strömungen und Winde schwimmende Trümmer in einem Jahr bis zu 6.000 Kilometer weit über den Indischen Ozean transportieren könnten.

Der Kölner Paläontologe Hans-Georg Herbig will zudem auf den Bildern der angeschwemmten Flügelklappe Entenmuscheln, die trotz ihres Namens zu den Krebstieren gehören, entdeckt haben, sagte er sueddeutsche.de. Sollte es sich um die kälteliebende Art Lepas australis handeln, so wäre das ein Hinweis, dass das Flugzeug südwestlich von Australien abgestürzt sein muss, sagt Herbig.

Die Krebstiere kommen weltweit im südlichen Ozean vor

Das sieht Christian Borowski, Meeresbiologe am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, anders: "Diese Entenmuschelart kommt weltweit im Ozean südlich des 30. Breitengrades vor. Dass das Wrackteil westlich von Australien gelegen hat, lässt sich daher allein durch die Anwesenheit dieser Tierart nicht belegen. Es ist lediglich ein Hinweis darauf, dass das Flugzeug nicht nach Norden geflogen ist." Auch Reinhard Saborowski, Wissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut, gibt zu Bedenken, dass das Verbreitungsgebiet der Entenmuscheln sehr groß ist. "Man kann den Tieren also schlecht einen bestimmten Herkunftsort zuweisen." Er hält die Modellierung der Meeresströmung für das stärkere Indiz, dass das Wrackteil aus dem Meeresbereich westlich von Australien angespült wurde.

Auch die Krebstiere auf der Flügelklappe können also das riesige und nur teilweise kartierte Suchgebiet im Indischen Ozean nicht einschränken. Seine Fläche beträgt etwa 120.000 Quadratkilometer, rund ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Etwa die Hälfte des Gebiets hat Australien bislang mit zwei Sonar-Schiffen erforscht. "Wir sind zuversichtlich, dass wir das Flugzeug dort finden", sagte der Chef der australischen Flugsicherheitsbehörde, Martin Dolan.